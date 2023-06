Lucas Coenen (Husqvarna) siegt in Sumbawa

Mit einem Doppelsieg gewann der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen den Großen Preis von Sumbawa in Indonesien vor Liam Everts (KTM) und Jago Geerts (Yamaha). Längenfelder erreichte P7.

10. Lauf der MX2 Motocross-WM in Sumbawa (Indonesien). Mit einem am Ende ungefährdeten Doppelsieg gewann der belgische Husqvarna-Werksfahrer den Großen Preis von Sumbawa in Indonesien, der erste Grand-Prix-Sieg in der Karriere des 16-Jährigen.

Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts gewann den Start zum ersten Lauf, doch der Belgier stürzte in der zweiten Runde an einer frisch gewässerten Abfahrt. Zum Glück verletzte sich Geerts, der mit einem verschraubten Handgelenk antritt, nicht erneut und konnte das Rennen fortsetzen. Mehr als P6 war unter diesen Umständen aber nicht möglich, denn Geerts handelte sich zusätzlich eine fiebrige Erkrankung ein. An der Spitze übernahm Liam Everts (KTM) im ersten Lauf die Führung vor Polesetter Coenen, der am Ende des Rennens den entscheidenden Angriff auf Everts startete, in Führung ging und den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 5,5 Sekunden vor Everts, Adamo und Längenfelder gewinnen konnte.

Red Bull KTM Werksfahrer Sacha Coenen gewann den Holeshot zum zweiten Lauf, doch sein Bruder Lucas ging noch in der ersten Runde in Führung, kontrollierte das Rennen von der Spitze und gewann mit einem Vorsprung von 3,8 Sekunden.

Liam Everts zeigte von Anfang an eine hohe Pace. Der Belgier stürzte und musste sich danach von P6 aus nach vorne arbeiten. 'Liamski' beendete das Rennen auf P2 und wurde Zweiter der Gesamtwertung. Jago Geerts musste sich am Ende gegen seinen Teamkollegen Thibault Benistant zur Wehr setzen, doch er rettete P3 über die Ziellinie und wurde Gesamt-Dritter.

Andrea Adamo (KTM) wurde mit einem 3-7-Ergebnis Vierter der Tageswertung und blieb damit WM-Leader. Er hat nach 10 WM-Läufen einen knappen Vorsprung von 5 Punkten vor Benistant und de Wolf.

Simon Längenfelder (GASGAS) startete im Bereich von P7, doch der Deutsche stürzte in Runde 7 und fiel auf P13 zurück. Danach konnte er auf P10 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Liam Everts verbesserte sich in der WM-Tabelle von P6 auf P5. Längenfelder fiel von P7 auf P8 zurück, Sieger Lucas Coenen hat nach seinem ersten Grand-Prix-Sieg in Indonesien WM-Rang 7 erreicht.

Ergebnis MX2 Sumbawa:

1. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 1-1

2. Liam Everts (B), KTM, 2-2

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 5-3

4. Andrea Adamo (I), KTM, 3-7

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 6-4

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 7-5

7. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 4-10

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 8-6

9. Jan Pancar (SLO), KTM, 10-8

10. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 9-9

11. Sacha Coenen (B), KTM, 11-12

12. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 12-13

13. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 15-11

14. Scotty Verhaeghe (F), GASGAS, 13-14

15. Emil Weckman (FIN), Honda, 14-15

16. Delvintor Alfarizi (INA), Honda, 17-16

17. Devin Warne Simonson (USA), KTM, 16-17

18. Jiraj Wannalak, (THA), KTM, 18-19

19. Diva Ismayana (INA), Kawasaki, 21-18

20. Nakami Vidi Makarim (INA), KTM, 20-20

21. Hassan Mohamad Zubir (MAS), Husqvarna, 19-21

MX2 WM-Stand nach 10 von 19 WM-Läufen:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 439

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 434, (-5)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 417 (-22)

4. Jago Geerts (B), Yamaha, 381, (-58)

5. Liam Everts (B), KTM, 381, (-58)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 373, (-66)

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 315, (-124)

8. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 295, (-144)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 268, (-171)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 217, (-222)