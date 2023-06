Sumbawa: Romain Febvre (Kawasaki) startet von Pole

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre das Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Sumbawa in Indonesien vor Jeremy Seewer und Glenn Coldenhoff (beide Yamaha).

MXGP-Qualifying Race zum Großen Preis von Sumbawa in Indonesien: Der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre markierte bereits im Zeittraining mit 1:55 die Bestzeit und deutete damit an, dass er mit der Strecke und den schwülen Außenbedingungen in Asien gut zurechtkommt. Febvre gewann den Start, kontrollierte das Rennen von der Spitze aus und sicherte sich mit seiner zweiten Pole-Position in dieser Saison weitere 10 WM-Punkte.

Hinter dem Franzosen starteten zunächst HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez, WM-Leader Jorge Prado (GASGAS), Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer (Yamaha) und Mitchell Evans, der aber nach einem Fehler von der Strecke abkam und zurückfiel.

Seewer setzte sich in Runde 8 gegen Fernandez (HRC) durch und sicherte sich P2. Der HRC-Werksfahrer fiel danach weiter zurück und kam nur auf Rang 5 ins Ziel, nachdem er noch von Coldenhoff und Prado überholt wurde. Coldenhoff setzte sich danach in einer Linkskehre innen gegen Prado durch und wurde Dritter.

WM-Leader Prado konnte auf Rang 4 dennoch seine WM-Führung von 67 auf 74 Punkte weiter ausbauen, nachdem sein Verfolger Jeffrey Herlings, der sich beim Deutschland Grand-Prix einen Halswirbel gebrochen hatte, nicht starten konnte.

Die deutschen Piloten nehmen an den Überseerennen in Indonesien nicht teil. Mehrere europäische Teams und WM-Starter mussten aus Kostengründen auf einen Start bei den Überseerennen verzichten. Im MXGP-Feld werden in Sumbawa deshalb nur 19 Teilnehmer starten, so dass bei den Wertungsläufen am Sonntag nicht alle WM-Punkte vergeben werden können. Jedem Teilnehmer am Sumbawa-Grand-Prix sind daher schon vor dem Start WM-Punkte sicher.

Ergebnis Qualifying MXGP, Sumbawa:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

3. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

4. Jorge Prado (ESP), GASGAS

5. Ruben Fernandez (ESP), Honda

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

7. Benoit Paturel (F), Yamaha

8. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki

9. Alessandro Lupino (I), Beta

10. Valentin Guillod (CH), Honda

11. Alberto Forato (I), KTM

12. Alvin Östlund (S), Honda

13. Petar Petrov (BG), Yamaha

14. Ben Watson (GB), Beta

15. Hardi Roosiorg (EST), Honda

16. Lewis Stewart (AUS), KTM

17. Nicholas Murray (AUS), Husqvarna

18. Hilman Maksum (INA), KTM

19. Lionel Kerhoas (F), Husqvarna



DNS: Jeffrey Herlings (NL), KTM

DNS: Jeremy van Horebeek (B), Honda

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Maximilian Spies (D), KTM

DNS: Henry Jacobi (D), KTM

MXGP WM-Stand:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 460

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 386, (-74)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 357, (-103)

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 343, (-117)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 329, (-131)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 312, (-148)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 291, (-169)

8. Alberto Forato (I), KTM, 229, (-231)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 206, (-254)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 203, (-257)

11. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-258)

…

17. Tom Koch (D), KTM, 88, (-372)

...

21. Maximilian Spies (D), KTM, 53, (-407)

22. Henry Jacobi (D), KTM, 29, (-431)