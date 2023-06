Lucas Coenen (Husqvarna) gewinnt Quali-Race

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen das Qualifikationsrennen zum Großen preis von Sumbawa in Indonesien. Simon Längenfelder (GASGAS) wurde Vierter.

MX2 Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Sumbawa in Indonesien: An der Spitze der MX2-WM bleibt es spannend: WM-Leader Andrea Adamo (Red Bull KTM) erwischte zwar einen guten Start, ging aber am Ende der ersten Bergab-Passage über den Lenker zu Boden und musste vom Ende des Feldes eine Aufholjagd starten. Auf P13 ging der Italiener am Ende leer aus.

Der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen, der den letzten WM-Lauf im Talkessel in Führung liegend mit gerissener Antriebskette aufgeben musste, holte den Holeshot und gewann mit einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg mit einem Vorsprung von 4,2 Sekunden vor Thibault Benistant (Yamaha). Es war die erste Pole von Coenen. Benistant rückte auf mit den 9 Punkten für P2 aus diesem Qualifikationsrennen in der WM-Tabelle weiter an WM-Leader Adamo heran und konnte seinen Rückstand vor den Wertungsläufen am Sonntag von 13 auf 4 Punkte verkürzen.

GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder zeigte bei seiner Rückkehr eine gute Leistung. Er lieferte sich ein Duell mit dem Sieger des Deutschland-Grands-Prix, Liam Everts (KTM), das der Belgier am Ende aber für sich entscheiden konnte.

Jago Geerts (Yamaha) scheint seine normale Form noch immer nicht erreicht zu haben. Er beendete das Rennen hinter Kay de Wolf (Husqvarna) auf Rang 7. De Wolf stürzte in der letzten Runde.

Ergebnis Qualifikation MX2:

1. Lucas Coenen (B), Husqvarna

2. Thibault Benistant (F), Yamaha

3. Liam Everts (B), KTM

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS

5. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

7. Jago Geerts (B), Yamaha

8. Camden Mc Lellan (RSA), Honda

9. Rick Elzinga (NL), Yamaha

10. Sacha Coenen (B), KTM

11. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

12. Emil Weckman (FIN), Honda

13. Andrea Adamo (I), KTM

14. Jan Pancar (SLO), KTM

15. Scotty Verhaeghe (F), GASGAS

16. Delvintor Alfarizi (INA), Honda

17. Diva Ismayana (INA), Kawasaki

18. Nakami Vidi Makarim (INA), KTM

19. Hassan Mohamad Zubir (MAS), Husqvarna

20. Jiraj Wannalak, (THA), KTM

21. Devin Warne Simonson (USA), KTM

MX2 WM-Stand:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 405

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 401, (-4)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 393 (-12)

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 345, (-60)

5. Jago Geerts (B), Yamaha, 345, (-60)

6. Liam Everts (B), KTM, 337, (-68)

7. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 266, (-139)

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 265, (-140)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 238, (-167)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 193, (-212)