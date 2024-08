Kay de Wolf (Husky) gewinnt Lauf 1 unter Schmerzen

WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) konnte am Ende des ersten Laufs die Angriffe von Liam Everts (KTM) abwehren und trotz Schmerzen den ersten Lauf im Schlamm von Frauenfeld (Schweiz) gewinnen. Längenfelder Rang 4.

Die über Nacht angekündigten Regenfälle kamen und so waren die Bedingungen am Sonntag komplett anders als am Samstag: Die Temperaturen lagen mehr als 12 Grad unter denen am Vortag. Der Regen hatte die Strecke aufgeweicht und während der EMX-Rennen am Vormittag hatten sich bereits tiefe Spurrinnen im Schlamm herausgefahren.

WM-Rückkehrer Thibault Benistant (Yamaha) gewann den Holeshot zum ersten MX2-Wertungslauf und führte das Rennen 7 Runden lang an, bevor er in der Linkskurve nach der Boxengasse über das Vorderrad zu Boden ging und WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) das Zepter überließ. Schlamm-Spezialist Liam Everts (KTM) erwischte keinen guten Start und musste sich von Rang 10 aus durch den Verkehr arbeiten. In Runde 14 war er an de Wolfs Hinterrad und es entbrannte ein heißer Kampf um den Laufsieg. Everts wurde mehrfach von Überrundeten aufgehalten und fand am Ende keinen Weg am Niederländer vorbei. De Wolf gewann den ersten Lauf mit einem knappen Vorsprung von 1,3 Sekunden.

Auch Simon Längenfelder (GASGAS) startete nicht optimal und brauchte etwas Zeit, um sich von Platz 6 aus vorzuarbeiten. Der Deutsche beendete das Rennen auf Rang 4. Pech hatte Yamaha-Werksfahrer Rick Elzinga, der bis zur 13. Runde auf Platz 2 rangierte. Sein Motor überhitzte, das Kühlwasser kochte und verdampfte. Elzinga versuchte zu retten, was zu retten war, aber der ungekühlte Motor ging fest und Elzinga musste das Rennen aufgeben.

Polesetter Lucas Coenen (Husqvarna) haderte mit dem Schlamm und musste die letzten Runden ohne Schutzbrille absolvieren. Der Belgier betrieb auf Rang 6 Schadensbegrenzung.

«Das hätte ich heute früh nicht gedacht», erklärte Laufsieger de Wolf, der im Qualifikationsrennen am Samstag einen kapitalen Sturz wegstecken musste. «Mir tat einfach alles weh, aber ich habe es heute trotzdem geschafft.»

MX2 Lauf, Frauenfeld:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

2. Liam Everts (B), KTM

3. Thibault Benistant (F), Yamaha

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph

6. Lucas Coenen (B), Husqvarna

7. Ferruccio Zanchi (I), Honda

8. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

9. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki

10. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph

11. Andrea Adamo (I), KTM

12. Oriol Oliver (E), KTM

13. Yago Martinez (E),TM

14. Kay Karssemakers (NL), Fantic

15. Sacha Coenen (B), KTM

16. Jack Chambers (USA), Kawasaki

17. Jens Walvoort (NL), KTM

18. Federico Tuani (I), KTM

19. Emil Weckman (FIN), KTM

20. Leopold Ambjörnson (S), Husqvarna

...

24. (DNF) Rick Elzinga (NL), Yamaha