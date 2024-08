Tim Gajser (HRC) gewinnt Lauf 1, starke Schweizer

Tim Gajser geht an Maxime Renaux vorbei in Führung

WM-Leader Tim Gajser (HRC) gewann in Frauenfeld (Schweiz) den ersten Wertungslauf der MXGP-Klasse und vergrößerte seinen Vorsprung auf 13 Punkte. Zwei schweizerische Fahrer lagen im Bereich der Top-7.

WM-Rückkehrer und Vorjahressieger Maxime Renaux (Yamaha) gewann den Start zum ersten MXGP-Wertungslauf. Die Strecke war nach dem schlammigen MX2-Rennen tief ausgefahren und bot kaum Überholmöglichkeiten.

Noch in der ersten Runde nutzte WM-Leader Tim Gajser seine Chance und ging an Renaux vorbei in Führung. Gajser führte die ersten 5 Runden vor Maxime Renaux und Polesetter Jorge Prado (GASGAS). Jeffrey Herlings (KTM) ging von Rang 6 aus ins Rennen, setzte sich zunächst gegen Ruben Fernandez (Honda) durch und drängte schnell nach vorne. Nach der Hälfte des Rennens hatte 'The Bullet' Rang 2 erreicht. Die Lücke zum führenden Gajser war aber zu diesem Zeitpunkt mit 13 Sekunden bereits zu groß, als dass er sie in den verbleibenden Runden noch hätte schließen können.

Unter dem Jubel der einheimischen Zuschauer überholte der schweizerische Kawasaki-Werksfahrer Jeremy Seewer Titelverteidiger Jorge Prado. Der Spanier kämpfte in der ersten Hälfte des Rennens mit den Tücken der Strecke, doch als am Ende die Oberfläche etwas abtrocknete, gelangen ihm einige schnelle Runden und tolle Manöver. In der 16. Runde riss sich Prado beim Anbremsen vor einer Kurve noch ein Abreißglas von der Brille und durchquerte den mit Bremswellen übersäten Bereich einhändig stehend, bevor er in der nachfolgenden Linkskurve erfolgreich zum Überholmanöver ansetzte. Auch Seewer konnte Renaux am Ende noch abfangen und kam auf Platz 4 ins Ziel.

Gajser gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 14,5 Sekunden vor Herlings, Prado und Seewer. Der Slowene konnte sich damit an der Tabellenspitze um einige Punkte absetzen. Sein Vorsprung gegenüber Prado beträgt nach dem ersten Wertungslauf 13 Punkte.

Mit Jeremy Seewer und Valentin Guillod befanden sich am Ende zwei einheimische Fahrer im Bereich der Top-7 und der schweizerische Wildcard-Pilot Arnaud Tonus holte auf Rang 15 seine ersten 6 WM-Punkte in dieser Saison.

Die deutschen Fahrer waren allerdings vom Pech verfolgt: Kosak-KTM-Pilot Tom Koch musste eine Aufholjagd vom Ende des Feldes starten und verfehlte auf Rang 22 die Punkteränge. Sein Teamkollege Maximilian Spies fiel in der 5. Runde aus und Mark Scheu (Husqvarna) kam auf Platz 25 ins Ziel. Auch Cato Nickel (Husqvarna) musste das Rennen in der 6. Runde vorzeitig beenden.

MXGP Lauf 1, Frauenfeld:



1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Jeffrey Herlings (KTM)

3. Jorge Prado (E), GASGAS

4. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

5. Maxime Renaux (F), Yamaha

6. Romain Febvre (F), Kawasaki

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

8. Valentin Guillod (CH), Honda

9. Alberto Forato (I), Honda

10. Jan Pancar (SLO), KTM

11. Kevin Horgmo (N), Honda

12. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

13. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

14. Brian Bogers (NL), Fantic

15. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

16. Josh Gilbert (GB), KTM

17. Ruben Fernandez (E), Honda

18. Cornelius Toendel (NOR), KTM

19. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

20. Ivo Monticelli (I), Beta

21. Tomas Kohut (SK), KTM

22. Tom Koch (D), KTM

...

25. Mark Scheu (D), Husqvarna

26. Luca Bruggmann (L), GASGAS

27. Alessandro Contessi (CH), Kawasaki

…

30. Nicolas Bender (CH), Husqvarna

...

33. (DNF) Cato Nickel (D), Husqvarna

34. (DNF) Maximilian Spies (D), KTM

35. (DNF) Robin Scheiben (CH), GASGAS

36. (DNF) Marcel Stauffer (A), KTM

...

DNS: Jago Geerts (B), Yamaha

DNS: Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha