Schweiz: Vorjahressieger Renaux und Benistant starten

Am kommenden Wochenende werden die beiden französischen Yamaha-Werksfahrer, Maxime Renaux (MXGP) und Thibault Benistant (MX2) nach ihrer Verletzungspause in die WM zurückkehren. Beide gewannen 2023.

Am kommenden Wochenende findet im schweizerischen Frauenfeld der 17. Lauf der Motocross-WM statt. Yamaha-Werksfahrer Calvin Vlaanderen musste nach seinem Startcrash im ersten Lauf von Arnheim wegen einer Knieverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. Das linke Knie des 28-Jährigen wird derzeit noch von Spezialisten untersucht. Ob Vlaanderen in Frauenfeld starten kann, bleibt ungewiss.

Allerdings werden die beiden Franzosen Maxime Renaux und Thibault Benistant in den Wettbewerb zurückkehren. Renaux musste den 2. WM-Lauf in Spanien wegen anhaltender Fußprobleme aufgeben. Sein rechter Fuß wurde danach operiert. Die Rehabilitation dauerte mehrere Monate. Im vergangenen Jahr gewann Maxime Renaux den Grand Prix of Switzerland mit einem 2-1-Ergebnis. Am kommenden Wochenende geht Renaux jedoch ohne Erwartungen an den Start. Im Moment geht es darum, seine Pace und Kondition wieder aufzubauen. Gestern wurde Renaux für die französische Nationalmannschaft für das Motocross der Nationen aufgestellt.

In der MX2-Klasse wird Thibault Benistant sein Comeback geben. Der 22-jährige Franzose gewann im vergangenen Jahr den schweizerischen Grand Prix in der MX2 Klasse mit einem 4-1-Ergebnis.