Jorge Prado (GASGAS): Pole in Frauenfeld

Prado ging außen an Fernandez vorbei in Führung

Mit seinem Sieg im MXGP Qualifikationsrennen im schweizerischen Frauenfeld verkürzte Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) seinen Rückstand zur Tabellenspitze und Tim Gajser (Honda) auf 8 Punkte.

MXGP-Rückkehrer Ruben Fernandez (Honda) zog den Holeshot zum MXGP-Qualifikationsrennen, während Brent van Doninck (Honda) und Jago Geerts (Yamaha) schon in der ersten stürzten und ausfielen.

Fernandez konnte die Führung 3 Runden lang vor Jeremy Seewer (Kawasaki) halten, doch der Lokalmatador griff nach der Führung, blieb aber in einer Rechtskehre in den tiefen Spurrinnen hängen, stürzte und fiel auf Rang 7 zurück.

In Runde 4 setzte sich Jorge Prado (GASGAS), der auf Rang 3 ins Rennen gestartet war, gegen Fernandez durch und übernahm die Führung. Hinter ihm brachten sich bald Tim Gajser (Honda) und Jeffrey Herlings (KTM) in Stellung und auch Rückkehrer Maxime Renaux konnte von Beginn an die Pace der Spitze mitgehen.

Seewer kämpfte sich wieder auf den 5. Rang zurück und kämpfte mit Renaux um Platz 4, doch Überrundungen und ein weiterer Fehler machten seine Bemühungen zunichte. Am Ende gewann Titelverteidiger Prado mit einem Vorsprung von 1,6 Sekunden vor WM-Leader Gajser und dem aktuell WM-Dritten Jeffrey Herlings. Damit verkürzte der Spanier seinen Rückstand zu WM-Leader Tim Gajser von 9 auf 8 Punkte.

Eine gute Leistung zeigten die beiden deutschen Kosak KTM Piloten, die am Ende auf den Rängen 12 und 13 die Punkteränge der Top-10 nur knapp verpassten.

Im Moment herrscht in der Gegend zwischen Winterthur und Kreuzlingen noch wolkenloser Himmel, aber die Regenfront aus Richtung Schwarzwald ist bereits im Anmarsch und sollte die Gegend um Frauenfeld in den frühen Morgenstunden des Sonntags erreichen.

MXGP Qualifikationsrennen Frauenfeld:



1. Jorge Prado (E), GASGAS

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Jeffrey Herlings (KTM)

4. Maxime Renaux (F), Yamaha

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

7. Kevin Horgmo (N), Honda

8. Ruben Fernandez (E), Honda

9. Romain Febvre (F), Kawasaki

10. Alberto Forato (I), Honda

11. Valentin Guillod (CH), Honda

12. Tom Koch (D), KTM

13. Maximilian Spies (D), KTM

14. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

15. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

…

18. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

…

21. Mark Scheu (D), Husqvarna

...

27. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

28. Cato Nickel (D), Husqvarna

29. Nicolas Bender (CH), Husqvarna

30. Alessandro Contessi (CH), Kawasaki

31. Robin Scheiben (CH), GASGAS

…

33. (DNF) Marcel Stauffer (A), KTM

…

38 (DNF) Jago Geerts (B), Yamaha

...

DNS: Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha