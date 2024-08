Vorschau Frauenfeld (Schweiz): Regen am Sonntag?

Am kommenden Wochenende gastiert die Motocross-WM im schweizerischen Frauenfeld, wo einige verletzte WM-Piloten in den Wettbewerb zurückkehren werden. Am Sonntag-Morgen sind Regenschauer vorhergesagt.

Am kommenden Wochenende gastiert die Motocross-WM zu ihrem 17. Aufeinandertreffen im schweizerischen Frauenfeld. Die Wetteraussichten für Samstag sind bei sommerlichen Temperaturen von bis zu 32 Grad Celsius perfekt. Nach den vorliegenden Prognosen könnte es am späten Sonntag-Abend bereits erste Regenschauer geben und in den frühen Morgenstunden des Sonntags beträgt die Niederschlagswahrscheinlichkeit dann bis zu 90 Prozent. Das bedeutet, dass die EMX-Rennen möglicherweise Schlammrennen werden und die Hartbodenstrecke dann zu den WM-Läufen am Nachmittag bereits tief ausgefahren sein könnte. Die Temperaturen werden am Sonntag bei unter 20 Grad Celsius bleiben.

Sollte es schlammig werden, so wäre das ein klarer Nachteil für Jorge Prado (GASGAS). Der technisch versierte Titelverteidiger kommt zwar mit nahezu allen Bodenverhältnissen klar, aber Schlamm gehört nicht zu seinen Stärken. Zuletzt hatte sich Prado in Arnheim bis auf 9 Punkte zur Spitze zurückgekämpft, nachdem sein Rückstand zu WM-Leader Tim Gajser (Honda) auf zwischenzeitlich 36 Punkte angewachsen war. Für Spannung ist in Frauenfeld also in jedem Falle gesorgt, denn auch Jeffrey Herlings (KTM), der in Arnheim tolle Schluss-Spurts zeigte und einen Doppelsieg feierte, sollte mit 35 Punkten Rückstand zur Spitze keinesfalls im Titelkampf abgeschrieben werden.

In Frauenfeld werden Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux und HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez ihre Comebacks nach langer Verletzungspause geben. Außerdem startet der frühere WM-Pilot Arnaud Tonus (Yamaha) neben einigen anderen schweizerischen Piloten mit einer Wildcard.

Für Lokalmatador Jeremy Seewer (Kawasaki) markiert sein Heimrennen zugleich seinen 200. Grand-Prix in Folge.

MXGP WM-Stand nach 16 von 20 Events:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 801 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 792, (-9)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 766, (-35)

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 550, (-251)

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 547, (-254)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 495 (-306)

7. Romain Febvre (F), Kawasaki, 492, (-309)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 359, (-442)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 306, (-495)

10. Brian Bogers (NL), Fantic, 283, (-518)

In der 250er Klasse rückt der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen der Spitze immer näher, während WM-Leader Kay de Wolf immer wieder Fehler und Stürze unterlaufen. Sollte es schlammig werden, dürfte das Liam Everts (KTM) und Simon Längenfelder (GASGAS) in die Karten spielen. In dieser Klasse wird Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant sein Comeback geben.

MX2 WM Stand nach 16 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 777 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 733, (-44)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 676, (-101)

4. Liam Everts (B), KTM, 636, (-141)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 545 (-232)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 542, (-235)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 492 (-285)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 444, (-333)

9. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 315, (-462)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 290, (-487)

Im Rahmenprogramm findet der 9. Lauf der EMX250 und der 10. Lauf der EMX125 Europameisterschaften statt. Hier liegen der Franzose Mathys Valin (Kawasaki/EMX250) und der Ungar Noel Zanocz (Fantic/EMX125) weiterhin an der Spitze.

So können die Rennen in Frauenfeld verfolgt werden *):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 24. August 2024



12:00 – Studio Show mit Paul Malin

14:55 – EMX125 Lauf 1

15:40 – EMX250 Lauf 1

16:25 - MX2 Qualifikationsrennen

17:15 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 25. August 2024



09:40 – EMX125 Lauf 2

11:25 - EMX250 Lauf 2



13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr