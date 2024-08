GP-Sieg Kay de Wolf (Husky), Laufsieg Längenfelder

Simon Längenfelder geht an Reisulis vorbei in Führung

Mit einem 1-3-Ergebnis gewann der niederländische WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) den GP of Switzerland in Frauenfeld vor Simon Längenfelder (GASGAS), der den zweiten Lauf gewann. Liam Everts (KTM) wurde Dritter.

17. Lauf der MX2 Motocross-WM in Frauenfeld (Schweiz): Der lettische Yamaha-Werksfahrer Karlis Reisulis zog den ersten Holeshot seiner noch jungen WM-Karriere. Nachdem kurzzeitig WM-Rückkehrer Thibault Benistant (Yamaha) die Führung übernommen hatte, kämpfte sich Reisulis zurück und führte den zweiten Lauf 12 Runden lang an, bevor Simon Längenfelder (GASGAS) zum Spurt ansetzte, in Runde 13 an Reisulis vorbeiging und den Platz an der Sonne übernahm. Benistant wurde im weiteren Verlauf bis auf Rang 8 durchgereicht.

In den letzten 7 Runden des Rennens kontrollierte Simon Längenfelder das Rennen von der Spitze, beging keine Fehler und gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 12 Sekunden vor Reisulis. WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna), der den ersten Lauf gewonnen hatte, startete im zweiten Lauf im Bereich der Top-4 und kämpfte sich an Benistant vorbei auf Rang 3. Mit einem 1-3-Ergebnis gewann der Kay de Wolf den Grand Prix of Switzerland.

Simon Längenfelder wurde mit einem 4-1-Ergebnis Zweiter der Gesamtwertung. Red Bull KTM Werksfahrer Liam Everts, der im ersten Lauf bereits eine erstklassige Leistung abgeliefert hatte, stürzte in der zweiten Runde, fiel weit zurück und musste sich danach wieder nach vorne kämpfen. Am Ende befand sich der Belgier in Schlagdistanz zu Mikkel Haarup (Triumph) auf Rang 4, kam aber nicht mehr am Dänen vorbei. Mit einem 2-5-Ergebnis stand 'Liamski' auf dem dritten Podiumsrang. Karlis Reisulis holte mit Rang 2 im zweiten Lauf sein bestes Karriere-Ergebnis.

Unglücklich verlief das schweizerische Grand-Prix-Wochenende für den belgischen Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen: Nach mäßigem Start und einem Sturz im zweiten Lauf fiel Lucas von Rang 6 auf Platz 13 zurück und musste das Feld von hinten aufrollen. Coenen fuhr bis auf Platz 7 nach vorne und beendete den Tag mit einem 6-7-Ergebnis auf Platz 7 der Tageswertung.

Mit seinem Sieg in Frauenfeld konnte sich Kay de Wolf an der Tabellenspitze wieder deutlich absetzen. Er vergrößerte in Frauenfeld seinen Vorsprung gegenüber Lucas Coenen auf Tabellenplatz 2 von 44 auf 61 Punkte. Simon Längenfelder kam auf Tabellenrang 3 wieder etwas näher an Lucas Coenen auf Platz 2 heran. Er verkürzte seinen Rückstand von 57 auf 43 Punkte.

Der 18. Lauf zur Motocross-WM findet in zwei Wochen in der Türkei statt. Danach folgen die beiden letzten Grands Prix der Saison am 16. September in China und am 29. September in Spanien.

MX2 Frauenfeld:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 1-3

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 4-1

3. Liam Everts (B), KTM, 2-5

4. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 8-2

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 5-4

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 3-8

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 6-7

8. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 7-9

9. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 9-10

10. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 10-11

11. Andrea Adamo (I), KTM, 11-12

12. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 24-6

13. Kay Karssemakers (NL), Fantic, 14-14

14. Sacha Coenen (B), KTM, 15-15

15. Oriol Oliver (E), KTM, 12-20

16. Jens Walvoort (NL), KTM, 17-16

17. David Braceras (E), Fantic 28-13

18. Yago Martinez (E),TM, 13-27

19. Federico Tuani (I), KTM, 18-17

20. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 16-26

MX2 WM Stand nach 17 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 831 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 770, (-61)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 727, (-104)

4. Liam Everts (B), KTM, 681, (-150)

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 581, (-250)

6. Andrea Adamo (I), KTM, 570 (-261)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 511 (-320)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 456, (-375)

9. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 337, (-494)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 317, (-514)