Simon Längenfelder (KTM): Neue Nummer – neues Bike

Simon Längenfelder verwendet ab so fort die Nummer 27

Der deutsche MX2-Motocross-Werksfahrer Simon Längenfelder präsentierte für die Weltmeisterschafts-Saison 2025 einige Neuigkeiten.

Simon Längenfelder hat in der Corona-Saison 2020 in der MX2-WM als Stammfahrer beim Kölner Team DIGA Procross Factory seine Profikarriere begonnen und wechselte ein Jahr später ins Red-Bull-GASGAS-Team von Claudio und Davide De Carli, wo er bis Ende 2025 einen Vertrag hat. Der mittlerweile 20-Jährige aus Regnitzlosau bei Hof hat die abgelaufene Saison in der 250er-Klasse als WM-Dritter beendet.

Für 2025 ändert sich einiges im Umfeld und Erscheinungsbild des Deutschen, der mittlerweile nahe Rom ansässig ist. «Nach fünf Jahren bin ich jetzt wieder auf der KTM», erzählte Längenfelder, der mit der ruhmreichen De-Carli-Truppe unter die KTM-Flagge gewechselt hat und gestand: «Ich bin aufgeregt vor diesem neuen Kapitel auf dem orangen Motorrad.» Längenfelder holte in der Saison 2024 in der MX2-Klasse insgesamt vier Laufsiege.

Auch seine Startnummer ist neu: Längenfelder wird 2025 nicht mehr mit der bisher bekannten 516 antreten, sondern fährt mit der Nummer 27. «Die 27 habe ich deswegen genommen, weil der 27. März mein Geburtstag ist», klärte der Oberfranke auf. «Ich freue mich jetzt auf das Wintertraining und kann es kaum erwarten, bis es mit den Rennen wieder losgeht.»

Längenfelders MX2-Teamkollege wird mit dem Belgier Sacha Coenen (18) ebenfalls neu sein. Dessen Zwillingsbruder Lucas wird bei der De-Carli-Mannschaft sein erstes Jahr in der MXGP-Kategorie auf der 450er-KTM bestreiten. Längenfelder war zuletzt bei der Spaßveranstaltung «Red Bull Dirt Weekend» auf der Multi-Sport-Anlage «Roccos Ranch» in Montmelo nahe Barcelona dabei.