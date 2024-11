Tim Gajser (Honda): Privates Motocross-Museum

Motocross-Ass Tim Gajser (Honda) hat sich in seinem neuen Heim ein beeindruckendes Privatmuseum mit sehenswerten Exponaten installiert – darunter seine fünf Weltmeister-Bikes.

Honda-Pilot Tim Gajser musste im Titel-Duell in der MXGP-WM 2024 gegen Jorge Prado eine knappe Niederlage einstecken. Der fünffache Weltmeister aus Slowenien wird 2025 den nächsten Anlauf starten – der 28-Jährige hat alle seine WM-Titel für Honda geholt.

Die Japaner haben Gajser als Ausdruck ihrer Wertschätzung für die WM-Titel jeweils ein Motorrad geschenkt. Diese edlen Werks-Bikes können nun im neuen Haus von Gajser von privaten Gästen bestaunt werden. Alle fünf Motorräder aus den Jahren 2015, 2016, 2019, 2020 und 2022 wurden an der Wand montiert. Ebenfalls zu sehen sind originale Champagner-Magnumflaschen.

Das geräumige Haus von Gajser befindet sich im Bereich des Marburger Skibergs Pohorje, wo Gajser öfter mit dem Mountainbike zu Trainingszwecken unterwegs ist. Im Gebäude befindet sich neben einer großen Werkstatt und den Motorrädern auch eine illustre Gallerie mit Spezial-WM-Helmen – auch die Gold-Helme anlässlich der WM-Krönungen sind in der Sammlung enthalten.

In den Boden und an einer Wand seines privaten Museums ließ sich Gajser zudem stilvolle Vitrinen einbauen, in denen sorgfältig sämtliche Red-Plates und Grand-Prix-Trophäen des Honda-Stars aufgereiht sind. Auch die Holeshot-Prämierungen sowie eine nette Auswahl an originalen Renn-Shirts sind ausgestellt.