Valentin Guillod: Als Top-10-Fahrer noch kein Team

Trotz konstanter Top-10-Ergebnisse in den letzten beiden Jahren in der MXGP hat Valentin Guillod für die kommende Saison noch kein Vertragsangebot erhalten. Der Schweizer will aber unbedingt weitermachen.

Das französische Team SR Honda Motoblouz wird im kommenden Jahr mit Kevin Horgmo und Neuzugang Alberto Forato antreten. Obwohl Valentin Guillod in den letzten beiden Jahren beständig in die Top-10 fuhr, wurde sein Vertrag nicht verlängert und der Schweizer hat noch kein Team für die kommende Saison gefunden.

Nach dem Stand der Dinge plant Guillod eine WM-Teilnahme als Privatfahrer. «Okay, zweimal wurde ich Neunter in der MXGP Gesamtwertung. Ich hatte in diesem Jahr 20 Top-10-Ergebnisse.» Beim zweiten Lauf des ersten Indonesien-Grand-Prix wurde er Vierter im Rennen und Fünfter der Tageswertung. «Das ist aber nicht gut genug für ein neues Team», erklärte der Schweizer in den sozialen Medien. «Ich bereite mich nun darauf vor, beim Saisonauftakt in Argentinien als Privatfahrer zu starten, und wer weiß, wie das Leben läuft.»

Guillod plant, mit Yamaha zu starten. Ob er das Budget zusammenbekommt, um beim Saisonauftakt am 2. März 2025 tatsächlich am Startgatter zu stehen, scheint im Moment noch ungewiss zu sein. Guillod denkt auch über einen Wechsel in die USA nach, falls sich in der WM für ihn keine Türen öffnen. «Während meiner Karriere bin ich noch nie als Werksfahrer ausgerückt», erklärte er weiter. Am 18. Dezember wird er 32. Drei Jahre könne er sich durchaus noch vorstellen. «Schau dir Antonio Cairoli an», schmunzelt Valentin. «Drei Jahre sind sicher noch möglich.»