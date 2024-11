Offiziell: Mattia Guadagnini wird Ducati-Werksfahrer

Das Werksteam Ducati Corse wird in der kommenden Saison mit den beiden Werksfahrern Jeremy Seewer und Mattia Guadagnini in der MXGP ausrücken. Guadagnini gilt als einer der talentiertesten italienischen Fahrer.

Was in den letzten Wochen als Gerücht im MXGP Fahrerlager kursierte, ist nun offiziell bestätigt: Mattia Guadagnini wird nach seiner Trennung von Nestaan Husqvarna Werksfahrer von Ducati und damit Teamkollege von Jeremy Seewer bei Maddii Racing Ducati Corse. Ducati hatte sich von Beginn des MXGP-Projekts einen italienischen Fahrer gewünscht.

Mattia Guadagnini wurde am 1. April 2002 in Bassano del Grappa geboren und holte 2019 den 125ccm Junioren-WM und Europameister-Titel. 2021 stieg er in die MX2-WM ein und beendete die WM auf dem 4. Platz. In seiner ersten WM-Saison gewann er drei Rennen. 2022 wechselte er in die MXGP. Guadagnini gilt als einer der talentiertesten italienischen Fahrer.

In diesem Jahr konnte Alessandro Lupino mit der Ducati Desmo450 MX die offenen italienischen Meisterschaften gewinnen. Testfahrer Antonio Cairoli nahm am WM-Lauf in Arnheim teil. Lupino ging beim WM-Finale in Cozar (Spanien) mit dem neuen Motorrad an den Start. Jeremy Seewer zeigte sich nach ersten Tests sehr zuversichtlich.