Erfolgreiches Comeback von Liam Everts (Husqvarna)

Nach monatelanger Verletzungspause gab Liam Everts in Argentinien sein Comeback und beendete den zweiten Lauf auf Rang 3. Zugleich war der WM-Auftakt auch sein Debüt im Nestaan Husqvarna Werksteam.

Bis Anfang vergangener Woche war noch völlig ungewiss, ob Nestaan-Husqvarna-Werksfahrer Liam Everts nach seinem Ende vergangener Saison zugezogenen Wirbelbruch überhaupt zum Saisonauftakt in Argentinien antreten kann oder nicht. Seine Freigabe erfolgte kurzfristig und ohne Vorbereitungsrennen flog 'Liamski' nach Argentinien, um sich Schritt für Schritt wieder an die WM zu gewöhnen. Dass aus diesem Vorhaben am Ende sogar eine Podiumsplatzierung herauskam, war nach dieser Vorgeschichte kaum zu erwarten.

Zwar profitierte Liam Everts auch von Simon Längenfelders Sturz in der letzten Runde, aber auch ohne dieses Geschenk war seine Leistung nach der langen Verletzungspause bemerkenswert. «Es fühlt sich fantastisch an, den WM-Auftakt mit einem starken Ergebnis zu beenden», erklärte der Belgier. «Im ersten Lauf ging es darum, dass ich nach der langen Genesungspause wieder den Rennrhythmus finde. Der 8. Platz war daher gar nicht so schlecht. Im zweiten Rennen fühlte ich mich auf dem Motorrad wieder viel mehr zu Hause und konnte mich nach vorne orientieren. Ich kämpfte durchgehend um Positionen und hielt die meiste Zeit des Rennens den vierten Platz. Ein später Crash von Simon Längenfelder in den letzten Kurven bescherte mir noch eine Verbesserung auf Platz 3. Wenn ich auf die Nebensaison zurückblicke, hätte ich nie gedacht, dass dies möglich wäre. Ich bedanke mich bei meinem Team, meiner Familie und meinem Trainer. Ich kann es kaum erwarten, nach Spanien zu kommen!»

In der WM-Tabelle rangiert Liam Everts mit 13 Punkten Rückstand zu Tabellenführer Kay de Wolf auf Platz 4.

Ergebnis MX2, Cordoba:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 1-5

2. Sacha Coenen (B), KTM, 9-1

3. Simon Längenfelder (D), KTM, 2-6

4. Liam Everts (B), Husqvarna, 8-3

5. Camden McLellan (RSA), Triumph, 5-8

6. Cas Valk (NL), KTM, 3-13

7. Guillem Farres (E), Triumph, 6-11

8. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 12-7

9. Valerio Lata (I), Honda, 7-12

10. Andrea Adamo (I), KTM, 26-2

MX2 WM-Stand nach Runde 1:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 49 Punkte

2. Sacha Coenen (B), KTM, 46, (-3)

3. Simon Längenfelder (D), KTM, 44, (-5)

4. Liam Everts (B), KTM, 36, (-13)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 32, (-17)

6. Camden McLellan (RSA), Triumph, 29, (-20)

7. Cas Valk (NL), KTM, 28, (-21)

8. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 27, (-22)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 26, (-23)

10. Guillem Farres (E), Triumph, 25, (-24)