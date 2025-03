Kay de Wolf ist WM-Leader, Simon Längenfelder stürzt

Der Große Preis von Argentinien entschied sich erst in der letzten Runde. Simon Längenfelder (KTM) war auf Kurs zum Grand-Prix-Sieg, doch zwei Stürze warfen den unglücklichen Deutschen zurück. Sacha Coenen gewann Lauf 2.

Die neue Strecke im argentinischen Cordoba war zwischenzeitlich gut ausgetrocknet, so dass die MX2-Piloten im zweiten Lauf komplett andere Bodenverhältnisse vorfanden. Red Bull KTM Werksfahrer Sacha Coenen zog den Holeshot und führte von der ersten bis zur letzten Runde. Hinter ihm ereigneten sich gleich mehrere Dramen.

Zunächst erwischte es Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna), der den ersten Lauf gewonnen hatte. Der Niederländer startete im Bereich der Top-5 und kämpfte sich nach vorne. In Runde 9 ging er in der Kurve vor der Boxengasse per Highsider zu Boden und fiel von Rang 4 auf Platz 8 zurück. «Mir blieb nach dem Crash die Luft weg», erklärte de Wolf nach dem Rennen. «Ich brauchte zwei Runden, bis ich wieder normal atmen konnte.»

Simon Längenfelder (KTM) startete auf Platz 4 und hatte sich an Adamo und Lata vorbei gekämpft und rangierte ab Runde 6 auf Platz 2. Nach dem Crash von de Wolf wäre er Grand-Prix-Sieger gewesen. Doch zwei Runden vor dem Ziel stürzte der Deutsche und verlor Rang 2 wieder an Adamo. Zu diesem Zeitpunkt wäre er aber immer noch Grand-Prix-Sieger gewesen, denn Kay de Wolf rangierte zu diesem Zeitpunkt nur auf Platz 6. Drei Kurven vor dem Ziel fiel Längenfelder erneut um und fiel von Platz 3 auf Rang 6 zurück. Der Deutsche schleppte sich völlig entkräftet und bitter enttäuscht über die Ziellinie. Mit einem 2-6-Ergebnis beendete er den Argentinien Grand-Prix zwar auf dem Podium, aber die Enttäuschung über den weggeworfenen Sieg zog ihn komplett runter. Auf dem Podium musste sich der Deutsche erst einmal setzen, so entkräftet war er.

Liam Everts (Husqvarna) kam im zweiten Lauf auf Platz 3 ins Ziel und beendete den Grand-Prix auf Gesamtrang 4. Mit seinem Sieg in Argentinien und Platz 3 im Qualifikationsrennen am Samstag übernahm Kay de Wolf in Argentinien zugleich die WM-Führung. Der zweite Lauf zur Motocross-WM wird am 16. März im spanischen Cozar ausgetragen.

Ergebnis MX2, Cordoba:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 1-5

2. Sacha Coenen (B), KTM, 9-1

3. Simon Längenfelder (D), KTM, 2-6

4. Liam Everts (B), Husqvarna, 8-3

5. Camden McLellan (RSA), Triumph, 5-8

6. Cas Valk (NL), KTM, 3-13

7. Guillem Farres (E), Triumph, 6-11

8. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 12-7

9. Valerio Lata (I), Honda, 7-12

10. Andrea Adamo (I), KTM, 26-2

11. Thibault Benistant (F), Yamaha, 11-10

12. David Braceras (E), Honda, 4-18

13. Mathys Valin (F), Kawasaki, 28-4

14. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 10-14

15. Oriol Oliver (E), KTM, 27-9

16. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 15-15

17. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM, 14-16

18. Julius Mikula (CZ), TM, 13-19

19. Marc Antoine Rossi (F), KTM, 16-20

20. Jens Walvoort (NL), KTM, 29-17

MX2 WM-Stand nach WM-Runde 1 von 20:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 49 Punkte

2. Sacha Coenen (B), KTM, 46, (-3)

3. Simon Längenfelder (D), KTM, 44, (-5)

4. Liam Everts (B), KTM, 36, (-13)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 32, (-17)

6. Camden McLellan (RSA), Triumph, 29, (-20)

7. Cas Valk (NL), KTM, 28, (-21)

8. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 27, (-22)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 26, (-23)

10. Guillem Farres (E), Triumph, 25, (-24)