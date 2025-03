Cordoba: Romain Febvre (Kawasaki) gewinnt MXGP Lauf 1

Der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre gewann den ersten MXGP-Lauf zum Großen Preis von Argentinien in Cordoba vor seinem Landsmann Maxime Renaux (Yamaha). Tom Koch (Beta) kam auf Platz 18 ins Ziel.

Die Bedingungen verbesserten sich beim Start zum ersten MXGP-Lauf in Cordoba drastisch: Nach den Regenfällen während der Nacht- und Morgenstunden erstrahlte die Sonne über dem neu angelegten Kurs in Argentinien.

Der schweizerische Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer zog den Holeshot vor Romain Febvre (Kawasaki). Noch in der ersten Runde gingen Romain Febvre und Maxime Renaux (Yamaha) an Seewer vorbei. Polesetter Maxime Renaux machte sich sofort auf die Verfolgung seines Landsmannes. In der ersten Hälfte des Rennens schien sich das innerfranzösische Duell des Vortages unter umgekehrten Vorzeichen zu wiederholen. Doch Renaux ging übers Limit, kam von der Strecke ab und verlor den Anschluss.

In der Anfangsphase des Rennens kollidierte Valentin Guillod (Yamaha) mit einem Wildcard-Piloten und musste das Rennen beenden. Auch Calvin Vlaanderen (Yamaha) fiel nach Sturz zurück.

Eine erstaunlich starke Leistung zeigte der mit dem Handicap seiner Handverletzung angetretene Lucas Coenen (KTM). Der Belgier startete im Bereich der Top-6 und übersprang im Rennen auch den weiten Triple-Sprung, den er zuvor als 2+1-Kombination überqueren musste. Er rangierte 12 Runden lang auf Platz 6. Erst in den letzten Minuten musste er dem Druck von Glenn Coldenhoff (Fantic) nachgeben und fiel auf Platz 7 zurück. Jeremy Seewer wurde zunächst in Runde 5 von Tim Gajser (Honda) abgefangen und in Runde 7 von seinem Ducati-Teamkollegen Mattia Guadagnini. In Runde 15 musste er noch Coldenhoff vorbeilassen und kam am Ende auf Platz 6 ins Ziel.

Nach einem weiteren Fehler von Renaux hatte Gajser am Ende des Rennens plötzlich den Franzosen direkt in Reichweite. Renaux konnte Gajsers Angriffe allerdings abwehren und kam auf Platz 2 vor Gajser ins Ziel.

Tom Koch (Beta) startete Im Bereich der Top-20 und kämpfte sich in den ersten 5 Runden bis auf Platz 17 nach vorne. In der 10. Runde wurde er von seinem Teamkollegen Ben Watson überholt und kam auf Platz 18 ins Ziel. Mark Scheu (Husqvarna) verfehlte auf Platz 25 die Punkteränge.

Ergebnis MXGP Lauf 1, Cordoba:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Maxime Renaux (F), Yamaha

3. Tim Gajser (SLO), Honda

4. Mattia Guadagnini (I), Ducati

5. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

6. Jeremy Seewer (CH), Ducati

7. Lucas Coenen (B), KTM

8. Jago Geerts (B), Yamaha

9. Ruben Fernandez (E), Honda

10. Pauls Jonass (LT), Kawasaki

11. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

12. Isak Gifting (S), Yamaha

13. Jan Pancar (SLO), KTM

14. Brian Bogers (NL), Fantic

15. Cornelius Toendel (N), Honda

16. Ben Watson (GB), Beta

17. Kevin Horgmo (N), Honda

18. Tom Koch (D), Beta

19. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

20. Alberto Forato (I), Honda

21. Kevin Brumann (CH), Yamaha

22. Fabio Aparecido dos Santos (BRA), Yamaha

23. Joaquin Poli (ARG), Kawasaki

24. Lars van Berkel (NL), Honda

25. Mark Scheu (D), Husqvarna

...

36. (DNF) Valentin Guillod (CH), Yamaha