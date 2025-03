Maxime Renaux (Yamaha) gewinnt und ist WM-Leader 2025

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux den Großen Preis von Argentinien und übernahm die Führung in der WM-Tabelle vor Romain Febvre (Kawasaki) und Tim Gajser (Honda).

Maxime Renaux (Yamaha) und Mattia Guadagnini (Ducati) kamen perfekt aus dem Startgatter und lagen in der ersten Kurve nahezu gleichauf. Renaux zog den Holeshot und führte das Feld auf der weiter abtrocknenden Strecke von Cordoba (Argentinien) in den zweiten Lauf und fuhr gleich zu Beginn eine Lücke heraus. Hinter Guadagnini auf Rang 2 hing der Laufsieger des ersten Rennens, Romain Febvre (Kawasaki), fest und verlor damit den Anschluss an seinen führenden Landsmann. In der dritten Runde kam Febvre an Guadagnini vorbei, aber zu diesem Zeitpunkt war Renaux an der Spitze schon dem Feld enteilt.

Jeremy Seewer (Ducati) stürzte schon in der ersten Runde und musste dem Feld hinterherfahren. In Runde 11 hatte er Rang 14 erreicht, doch ein weiterer Sturz warf ihn erneut zurück. Der Schweizer konnte danach auf Platz 18 nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Besser lief es für seinen Landsmann Valentin Guillod (Yamaha), der im ersten Lauf nach Sturz ausgefallen war: Guillod startete im Bereich der Top-4 und musste sich im Rennen lediglich Tim Gajser (Honda) geschlagen geben. Mit Rang 5 beendete Guillod den Tag in Argentinien auf Rang 13 der Grand-Prix-Wertung.

Am Ende gewann Maxime Renaux mit einem Vorsprung von 4,2 Sekunden vor Febvre und Gajser und in dieser Reihenfolge standen die drei WM-Favoriten auch auf dem Podium. Tim Gajser (Honda) zeigte sich mit Speed und Fitness zufrieden, allein mit seinen Starts hadert er noch: «Die Konkurrenz ist stark. Wer keinen guten Start hat, handelt sich Probleme ein. Wir müssen jetzt an den Starts arbeiten», erklärte der Slowene.

Der mit dem Handicap einer Sturzverletzung angetretene Lucas Coenen (Red Bull KTM) konnte in Argentinien mehr als nur Schadensbegrenzung betreiben. Im zweiten Lauf startetet er im Bereich der Top-6 und musste im Rennen lediglich Kevin Horgmo und Glenn Coldenhoff den Vortritt lassen. In der WM Tabelle rangiert der Belgier mit 30 Punkten Rückstand auf Platz 6.

Am Ende von Lauf 2 lagen Renaux und Febvre punktgleich an der Spitze. Ausschlaggebend für den Sieg für Renaux war sein besseres Ergebnis im zweiten Rennen. Da Renaux auch das Qualifikationsrennen gewonnen hatte, führt der Yamaha-Werksfahrer nach dem ersten Grand Prix der Saison 2025 die WM-Tabelle mit einem Punkt Vorsprung an. Tim Gajser (Honda) hat auf Platz 3 einen Rückstand von 9 Punkten.

Das WM-Debüt von Tom Koch als Beta-Werksfahrer verlief durchwachsen. Den zweiten Lauf musste der Thüringer vom hinteren Teil des Feldes in Angriff nehmen und erreichte am Ende mit Platz 19 die Punkteränge, nachdem er sich in Runde 13 gegen Kevin Brumann (Husqvarna) durchgesetzt hatte. Sein Teamkollege Ben Watson beendete den Grand-Prix mit einem 16-15-Ergebnis auf Platz 16 und der Brite ist sein wichtigster Kontrahent. Ihn sollte er für die Zukunft im Auge behalten. Mark Scheu (Husqvarna) verfehlte im zweiten Lauf die Punkteränge nur knapp – allerdings mit Rundenrückstand.

Das WM-Debüt von Ducati verlief sehr vielversprechend. Besonders auffallend waren die guten Starts der beiden Ducatisti. Nachdem Jeremy Seewer im ersten Lauf den Holeshot gezogen hatte, verpasste Guadagnini den Holeshot im zweiten Lauf nur knapp. Die neuen Motorräder mit desmodromischer Ventilsteuerung haben also nicht nur Power, sondern auch Traktion und wir dürfen gespannt sein, wie es mit den Bikes weitergeht.

Am Ende war der Argentinien-Grand-Prix auf dem neu angelegten Kurs in Cordoba ein voller Erfolg. Die angekündigten Wetterunbilden hatten trotz anfänglicher Probleme am Sonntagvormittag insgesamt keine Auswirkungen auf die Wettkämpfe und deren Ergebnisse und auch die Zuschauerresonanz in Argentinien war vielversprechend. Am 16. März geht es im spanischen Cozar mit WM-Runde 2 weiter.

MXGP Ergebnis Grand Prix of Argentina:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 2-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-2

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 3-3

4. Mattia Guadagnini (I), Ducati, 4-4

5. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 5-7

6. Lucas Coenen (B), KTM, 7-8

7. Pauls Jonass (LT), Kawasaki, 10-9

8. Jago Geerts (B), Yamaha, 8-12

9. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 11-10

10. Ruben Fernandez (E), Honda, 9-13

11. Kevin Horgmo (N), Honda, 17-6

12. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 6-18

13. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 36-5

14. Jan Pancar (SLO), KTM, 13-14

15. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 19-11

16. Ben Watson (GB), Beta, 16-15

17. Brian Bogers (NL), Fantic, 14-17

18. Isak Gifting (S), Yamaha, 12-34

19. Cornelius Toendel (N), Honda, 15-36

20. Fabio Aparecido dos Santos (BRA), Yamaha, 22-16

21. Tom Koch (D), Beta, 18-19

22. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 21-20

23. Alberto Forato (I), Honda, 20-35

24. Mark Scheu (D), Husqvarna, 25-21

WM-Stand nach Runde 1 von 20:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 57

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 56, (-1)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 48, (-9)

4. Mattia Guadagnini (I), Ducati, 40, (-17)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 35, (-22)

6. Lucas Coenen (B), KTM, 27, (-30)

7. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 25, (-32)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 25, (-32)

9. Pauls Jonass (LT), Kawasaki, 25, (-32)

10. Jago Geerts (B), Yamaha, 22, (-35)

11. Ruben Fernandez (E), Honda, 21, (-36)

12. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 21, (-36)

13. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 16, (-41)

14. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 15, (-42)

15. Jan Pancar (SLO), KTM, 15, (-42)

16. Brian Bogers (NL), Fantic, 11, (-46)

17. Ben Watson (GB), Beta, 11, (-46)

18. Isak Gifting (S), Yamaha, 9, (-48)

19. Cornelius Toendel (N), Honda, 6, (-51)

20. Tom Koch (D), Beta, 5, (-52)

21. Fabio Aparecido dos Santos (BRA), Yamaha, 5, (-52)

22. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 1, (-56)

23. Alberto Forato (I), Honda, 1, (-56)