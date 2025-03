Liam Everts (Husqvarna): Das Redplate sieht gut aus

Mit einem 3-5-Ergebnis verpasste der belgische Husqvarna-Werksfahrer Liam Everts in Saint-Jean-d'Angély zwar das Podium, doch er konnte seine WM-Führung verteidigen und startet auf Sardinien erneut mit dem Redplate.

Erstmals in der Karriere des jüngsten Sprosses der belgischen Everts-Dynastie rückte Nestaan Husqvarna-Werksfahrer Liam Everts am vergangenen Sonntag im französischen Saint-Jean-d'Angély mit dem Redplate des WM-Führenden aus. Angesichts der Tatsache, dass im September 2024 das künftige Leben und die gesamte Zukunft von Liam auf Messers Schneide stand, war dies mehr als eine Überraschung. Stefan Everts äußerte noch im Februar am Rande des Hawkstone Internationals Zweifel, ob Liam zum Saisonstart in Argentinien überhaupt antreten kann. Erst wenige Tage vor dem WM-Start in Cordoba erhielt Liam die ärztliche Freigabe und reiste ohne jede Erwartungshaltung nach Südamerika. Er hatte kein einziges Vorbereitungsrennen absolviert und auch die Wintervorbereitung musste dem übergeordneten Ziel untergeordnet werden, den gebrochenen Halswirbel C5 auszuheilen und die Beweglichkeit im Halsbereich wieder herzustellen.

Den Saisonauftakt in Cordoba beendete er mit einem 8-3-Ergebnis auf Gesamtrang 4. Dass Schlammrennen zu seinen Stärken gehört, hatte er bereits 2024 in Portugal gezeigt, als er mit einem ungefährdeten Doppelsieg im Regen dominierte. Liam gewann das Schlammrennen von Cozar mit einem 2-1-Ergebnis und rückte damit auf Tabellenrang 2 vor. Begünstigt durch den technisch bedingten Ausfall von Kay de Wolf im Qualifikationsrennen von Saint-Jean-d'Angély und Platz 3 übernahm Liam vor den Wertungsrennen am Sonntag die WM-Führung und trat erstmals in seiner Karriere mit dem Redplate des WM-Führenden an.

Auch am Sonntag sah er phasenweise wie der mögliche Sieger aus, doch in der Endphase der Rennen konnte er die Pace der ersten Rennhälfte nicht mehr halten. Gesamtrang 4 mit einem 3-5-Ergebnis reichte am Ende zur Verteidigung der WM-Führung und so wird Liam in Sardinien zum 4. Grand-Prix der Saison 2025 erneut mit dem Redplate an seinem Motorrad antreten.

«In der ersten Hälfte der Rennen lief es wirklich gut», erklärte der 20-Jährige. «Ich verlor dann etwas den Rhythmus. Insgesamt habe ich mich gut gefühlt und wir konnten Punkte sammeln.»

Liam Everts geht nun mit einem Vorsprung von 3 Zählern in WM-Runde 3 nach Sardinien.

Ergebnis MX2 Saint-Jean-d'Angély:



1. Andrea Adamo (I), KTM, 2-1

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 1-3

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 5-2

4. Liam Everts (B), KTM, 3-5

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 6-4

6. Cas Valk (NL), KTM, 8-6

7. Sacha Coenen (B), KTM, 4-14

8. Camden McLellan (ZA), Triumph, 10-9

9. Mathis Valin (F), Kawasaki, 13-8

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 15-7

MX2 WM-Stand nach Runde 3 von 20:



1. Liam Everts (B), KTM, 135 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 132, (-3)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 130, (-5)

4. Andrea Adamo (I), KTM, 124, (-11)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 111, (-24)

6. Sacha Coenen (B), KTM, 101, (-34)

7. Cas Valk (NL), KTM, 91, (-44)

8. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 74, (-61)

9. Camden McLellan (ZA), Triumph, 72, (-63)

10. Valerio Lata (I), Honda, 65, (-70)