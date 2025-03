Simon Längenfelder (KTM) ist jetzt auf WM-Rang 2

In Saint-Jean-d'Angély stand der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder erneut auf dem Podium und rangiert nach 3 absolvierten Grands-Prix auf Tabellenrang 2. Die Strecke auf Sardinien dürfte Simon liegen.

Der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder ist in diesem Jahr definitiv 'on fire'. Am Ende der WM-Eröffnungsrunde von Cordoba hatte er bereits seinen ersten Grand-Prix-Sieg vor Augen und war so motiviert, dass er am Ende übers Limit ging, zweimal stürzte und auf den 3. Platz der Grand-Prix-Wertung zurückfiel.

Auch im Schlamm von Cozar kam der Deutsche im Großen und Ganzen gut zurecht, aber ein Schlammrennen bleibt eben auch ein Lotteriespiel. In der letzten Kurve vor dem Ziel stürzte er im Duell gegen Andrea Adamo und verfehlte damit das Podium.

Beim dritten WM-Lauf in Saint-Jean-d'Angély wirkte er von Anfang an sehr konzentriert und zugleich angriffslustig. Er startete in den ersten Lauf im Bereich der Top 3 und setzte sich zunächst gegen Karlis Reisulis (Yamaha) und nach einem spannenden Duell in Runde 9 auch gegen WM-Leader Liam Everts (Husqvarna) durch. Danach kontrollierte Längenfelder das Feld von der Spitze und gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 3,9 Sekunden vor dem späteren Grand-Prix-Sieger Andrea Adamo (KTM).

Nach dem Start zum zweiten Lauf lag der Deutsche nach dem spektakulären Abflug von Sacha Coenen (KTM) in der ersten Runde erneut an der Spitze, doch dann drückte Liam Everts von hinten und übernahm seinerseits die Spitze. Nach der Hälfte des Rennens führte der französische Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant, doch auch er wurde von Andrea Adamo abgefangen, der schließlich mit einem 2-1-Ergebnis den Grand-Prix-Sieg holte.

«Die Strecke war extrem tief ausgefahren und ich habe dann im zweiten Lauf keine guten Linien mehr gefunden», erklärte Simon Längenfelder nach dem Rennen. «Abgesehen davon war aber mein Fahren insgesamt aber nicht schlecht. Es war toll, dass ich den ersten Lauf gewinnen konnte und wieder auf dem Podium stand. Jetzt freue ich mich auf den nächsten WM-Lauf auf Sardinien, denn ich mag diese Strecke.»

Nach 3 von 20 WM-Läufen rangiert Simon Längenfelder mit nur 3 Punkten Rückstand zu Liam Everts (Husqvarna) auf Tabellenrang 2.

Ergebnis MX2 Saint-Jean-d'Angély:



1. Andrea Adamo (I), KTM, 2-1

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 1-3

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 5-2

4. Liam Everts (B), KTM, 3-5

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 6-4

6. Cas Valk (NL), KTM, 8-6

7. Sacha Coenen (B), KTM, 4-14

8. Camden McLellan (ZA), Triumph, 10-9

9. Mathis Valin (F), Kawasaki, 13-8

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 15-7

MX2 WM-Stand nach Runde 3 von 20:



1. Liam Everts (B), KTM, 135 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 132, (-3)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 130, (-5)

4. Andrea Adamo (I), KTM, 124, (-11)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 111, (-24)

6. Sacha Coenen (B), KTM, 101, (-34)

7. Cas Valk (NL), KTM, 91, (-44)

8. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 74, (-61)

9. Camden McLellan (ZA), Triumph, 72, (-63)

10. Valerio Lata (I), Honda, 65, (-70)