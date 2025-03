Tim Gajser (Honda) gewinnt GP of Europe

Mit einem souveränen Doppelsieg gewann der slowenische HRC-Werksfahrer Tim Gajser den Grand Prix of Europe in Saint-Jean-d'Angély. Noah Ludwig (Sarholz) KTM überzeugte durch exzellente Starts.

Ähnlich wie im ersten Lauf zog der deutsche Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig auch im zweiten Durchgang auf der Außenlinie voll durch und verfehlte den Holeshot nur ganz knapp. Dieser ging an Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff. Hinter ihm krachte es aber gewaltig. Zunächst kam es zu einer Rangelei zwischen mehreren Fahrern. Romain Febvre (Kawasaki) wurde von hinten touchiert, Ruben Fernandez flog über den Lenker ab und riss Calvin Vlaanderen, Brian Bogers und Jan Pancar mit. Fernandez musste das Rennen nach diesem Zwischenfall aufgeben.

Tim Gajser (Honda) konnte sich aus dem Chaos der ersten Kurve heraushalten, startete im Bereich der Top-5 und setzte sich in der Anfangsphase gegen mehrere Kontrahenten durch. Er konnte von einem Fehler von Lucas Coenen (KTM) profitieren und übernahm in der 5. Runde die Führung.

Romain Febvre (Kawasaki), der am Ende des ersten Laufs mit einem defekten Kühler haderte, musste sich in diesem Rennen aus dem Mittelfeld heraus nach vorne kämpfen und erreichte nach der Hälfte des Rennens Platz 2. Gajser gewann am Ende mit einem Vorsprung von 19 Sekunden vor Romain Febvre und Lucas Coenen. In dieser Reihenfolge standen die Protagonisten in Frankreich auch auf dem Grand-Prix-Podium.

Valentin Guillod (Yamaha) wurde auf Gesamtrang 9 bester Schweizer und Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer, der gerade eine Durststrecke durchmacht, kam im zweiten Lauf immerhin auf Platz 10 ins Ziel. Dass die neue Ducati Desmo 450 gut funktioniert, demonstrierte Mattia Guadagnini auf Rang 4.

Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts hatte in Saint-Jean-d'Angély erneut ein rabenschwarzes Wochenende. Mit einer Punkteausbeute von nur zwei Zählern blieb der Belgier weit hinter den Erwartungen zurück.

Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig kam in diesem zweiten Rennen auf Platz 16 ins Ziel und erreichte damit als bester deutscher MXGP-Starter Gesamtrang 16. Der Ascherslebener sammelte in Frankreich 11 WM-Punkte und rangiert damit bereits auf WM-Rang 22. Beta-Werksfahrer Tom Koch holte auf Platz 17 nur vier WM-Punkte und fiel in der WM-Tabelle auf Platz 21 zurück. Cato Nickel (Husqvarna) kam auf Platz 20 ins Ziel und sicherte sich damit seinen ersten WM-Punkt in der Saison 2025.

An der Tabellenspitze konnte sich Tim Gajser nach diesem Doppelsieg weiter absetzen und seine Führung von 20 auf 29 Punkte ausbauen.

Der vierte Lauf der Motocross-WM 2025 findet in zwei Wochen auf Sardinien statt.

Ergebnis MXGP Saint-Jean-d'Angély:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-2

3. Lucas Coenen (B), KTM, 3-3

4. Mattia Guadagnini (I), Ducati, 4-7

5. Pauls Jonass (LT), Kawasaki, 6-6

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 11-4

7. Maxime Renaux (F), Yamaha, 10-5

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 9-8

9. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 7-11

10. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 13-10

11. Ben Watson (GB), Beta, 14-12

12. Ruben Fernandez (E), Honda, 5-30

13. Jan Pancar (SLO), KTM, 16-13

14. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 8-25

15. Isak Gifting (S), Yamaha, 24-9

16. Noah Ludwig (D), KTM,15-16

17. Brian Bogers (NL), Fantic, 12-26

18. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 31-14

19. Adam Sterry (GB), KTM, 17-18

20. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 29-15

21. Tom Koch (D), Beta, 25-17

22. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 18-29

23. Romain Pape (F), Yamaha, 21-19

24. Jago Geerts (B), Yamaha, 19-24

25. Cato Nickel (D), Husqvarna, 22-20

26. Alberto Forato (I), Honda, 20-23

27. Mark Scheu (D), Husqvarna, 26-21

WM-Stand nach WM-Runde 3 von 20:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 167 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 138, (-29)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 121, (-46)

4. Lucas Coenen (B), KTM, 107, (-60)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 107, (-60)

6. Pauls Jonass (LT), Kawasaki, 86, (-81)

7. Mattia Guadagnini (I), Ducati, 84, (-83)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 81, (-86)

9. Ruben Fernandez (E), Honda, 77, (-90)

10. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 63, (-104)

11. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 58, (-109)

12. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 57, (-110)

13. Brian Bogers (NL), Fantic, 55, (-112)

14. Isak Gifting (S), Yamaha, 54, (-113)

15. Ben Watson (GB), Beta, 41, (-126)

16. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 40, (-127)

17. Jan Pancar (SLO), KTM, 37, (-130)

18. Jago Geerts (B), Yamaha, 28, (-139)

19. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 15, (-152)

20. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 14, (-153)

21. Tom Koch (D), Beta, 14, (-153)

22. Noah Ludwig (D), KTM, 11, (-156)

…

29. Mark Scheu (D), Husqvarna, 1, (-166)

30. Cato Nickel (D), Husqvarna, 1, (-166)