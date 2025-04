Riola: Kay de Wolf (Husqvarna) gewinnt Lauf 1

MX 2Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) gewann den ersten Lauf zum Grand Prix of Sardegna in Riola Sardo vor Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan und Simon Längenfelder (KTM). Sacha Coenen (KTM) stürzte.

Erster Lauf der MX2-Klasse in Riola Sardo, Grand Prix of Sardegna: Red Bull KTM Werksfahrer Sacha Coenen zog den Holeshot, während Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant und Ferruccio Zanchi bereits in der ersten Kurve nach dem Start stürzten. Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) startete hinter Coenen auf Platz 2, während Polesetter Simon Längenfelder (KTM) keinen guten Start erwischte und nur im Bereich der Top-10 rangierte. Auch WM-Leader Liam Everts musste sich nach mäßigem Start erst nach vorne kämpfen. In Runde 5 setzte sich Längenfelder in einem spannenden Duell gegen Everts durch und erreichte Platz 5.

Kay de Wolf konnte die Lücke zu Coenen schließen und die Führung übernehmen. Sacha hielt dagegen, ging übers Limit und flog in einer Bergab-Passage über den Lenker ab. Zum Glück blieb der Belgier unverletzt und konnte das Rennen auf Platz 5 wieder aufnehmen. Längenfelder fuhr noch bis auf den 3. Platz nach vorne. Kay de Wolf gewann mit einem Vorsprung von 2 Sekunden vor Camden McLellan und Simon Längenfelder. Sacha Coenen kam auf Platz 5 vor Everts ins Ziel.

MX2, Lauf 1, MXGP of Sardegna



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

2. Camden McLellan (ZA), Triumph

3. Simon Längenfelder (D), KTM

4. Andrea Adamo (I), KTM

5. Sacha Coenen (B), KTM

6. Liam Everts (B), Husqvarna

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha

8. Cas Valk (NL), KTM

9. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

10. David Braceras (E), Honda

11. Valerio Lata (I), Honda

12. Ferruccio Zanchi (I), Honda

...

15. Thibault Benistant (F), Yamaha