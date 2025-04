Tim Gajser (Honda) startet in Riola Sardo von Pole

Tim Gajser startet in Sardinien von Pole

Der slowenische WM-Leader Tim Gajser (Honda) gewann das MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Sardegna in Riola Sardo, nachdem er die entschlossenen Angriffe von Lucas Coenen (KTM) abwehren konnte.

MXGP Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Sardegna in Riola Sardo: Kawasaki-Werksfahrer Pauls Jonass stürzte im ersten freien Training und musste das Rennen angeschlagen aussitzen. Einzelheiten sind noch nicht bekannt, aber das Team geht davon aus, dass der Lette bald wieder in den Wettkampf zurückkehren kann.

WM-Leader Tim Gajser war im Zeittraining der Schnellste. Sein spanischer HRC-Teamkollege Ruben Fernandez zog den Holeshot und führte das Rennen 5 Runden lang an. Tim Gajser war auf Platz 3 gestartet und überholte zunächst Glenn Coldenhoff (Fantic) auf Rang 2, bevor er sich in Runde 6 Fernandez zurechtlegte und in Führung ging.

Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux musste das Rennen bereits früh aufgeben, nachdem sein Bike den Dienst komplett verweigerte. Auch Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre hatte Pech: Der Franzose rangierte auf Rang 5, bis er in in der 7. Runde wegen eines Hinterrad-Defekts die Box ansteuern musste, um das Rad zu wechseln. Danach konnte Febvre nichts mehr ausrichten und beendete das Rennen auf Platz 20 ohne Punktausbeute.

WM-Rückkehrer Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) ist noch nicht auf der Höhe seines Leistungsvermögens und kam nur auf Platz 22 ins Ziel.

In den letzten Runden wurde das Rennen noch einmal zu einer ganz knappe Kiste, als Red Bull KTM Werksfahrer Lucas Coenen die Lücke zu Leader Tim Gajser schliessen konnte und in der letzten Runde den entscheidenden Angriff startete, den Gajser aber parieren konnte. WM-Leader Gajser gewann mit einem Vorsprung von knappen 0,3 Sekunden vor Coenen, Fernandez und Coldenhoff. Die schweizerischen MXGP-Piloten Jeremy Seewer (Ducati), Valentin Guillod (Yamaha) und Kevin Brumann beendeten das Qualifikationsrennen auf den Rängen 12, 15 und 18. Die deutschen Piloten kamen auf den Plätzen 21 (Tom Koch), 23 (Maximilian Spies) und 24 (Mark Scheu) ins Ziel.

Qualifikation MXGP of Sardegna

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Lucas Coenen (B), KTM

3. Ruben Fernandez (E), Honda

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

5. Kevin Horgmo (N), Honda

6. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

8. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

9. Jago Geerts (B), Yamaha

10. Ben Watson (GB), Beta

11. Adam Sterry (GB), KTM

12. Jeremy Seewer (CH), Ducati

13. Brian Bogers (NL), Fantic

14. Jan Pancar (SLO), KTM

15. Valentin Guillod (CH), Yamaha

16. Isak Gifting (S), Yamaha

17. Josh Gilbert (GB), Honda

18. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

19. Cornelius Toendel (N), Honda

20. Romain Febvre (F), Kawasaki

21. Tom Koch (D), Beta

22. Jeffrey Herlings (NL), KTM

23. Maximilian Spies (D), KTM

24. Mark Scheu (D), Husqvarna

25. John Adamson (GB), Honda

26. Arvid Lüning (S), Husqvarna

27. (DNF)Maxime Renaux (F), Yamaha

...

DNS: Pauls Jonass (LT), Kawasaki, 86, (-81)

DNS: Mattia Guadagnini (I), Ducati, 84, (-83)