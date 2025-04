Ducati Corse: Tony Cairoli ersetzt Guadagnini in Arco

Italiens Motocross-Ikone und Ducati-Botschafter Antonio «Tony» Cairoli wird am 12. und 13. April in Arco di Trento sein Comeback in der Motocross-WM geben und in der MXGP-Klasse den verletzten Mattia Guadagnini ersetzen.

Die Motocross-WM macht am kommenden Wochenende Station im tiefen Sand auf Sardinien, wo in Riola Sardo die vierte Runde über die Bühne geht. Für das darauffolgende Event in Arco di Trento folgte am 4. April die Sensationsmeldung, die von SPEEDWEEK.com bereits angekündigt wurde. Antoino «Tony» Cairoli wird vor seinen Landsleuten sein Comeback geben. Der Zeitpunkt dafür könnte kaum besser sein – am 3. April wurde die Serienversion der Ducati Desmo450 MX präsentiert, an deren Entwicklung der 39-Jährige als Testfahrer maßgeblich beteiligt war.

Cairoli wird am 12. und 13. April in Arco auf dem neuen Motocross-Bike aus Borgo Panigale in der Struktur von Maddii Racing den verletzten Mattia Guadagnini ersetzen. Der Ducati-Werksfahrer hatte sich bei einem Trainingssturz auf Sardinien vor einigen Tagen sechs Rippen gebrochen. Nun nimmt «TC222» zumindest in Arco den Platz von Guadagnini an der Seite des Schweizers Jeremy Seewer ein.

Ducati hat die Veröffentlichung von Cairolis Comeback am Freitag mit einem humorvollen Video auf Instagram angekündigt. Darin ist Cairoli zunächst als zweifacher Vater mit seinen beiden Söhnen zu sehen – Cody kam erst vor wenigen Wochen zur Welt. Dann klingelt es an der Tür. Der ältere Sohn Chase öffnet und teilt dem Ducati-Kurier an der Haustür mit, dass sein Vater in Pension sei und keine Rennen mehr fahren würde. Doch dann tritt Cairoli auf – der Kurier sagt ihm, man würde ihn in Arco benötigten. Tony selbst meint zunächst, er müsse sich das organisieren. Er sagt dann aber zu und kündigt das Wiedersehen in Arco an.

Zur Erinnerung: Cairoli, der seine aktive Karriere 2021 beendet hat und danach bei KTM im Management tätig war, fuhr bereits im vergangenen Jahr mit der Ducati die Feuertaufe in der Motocross-WM im niederländischen Arnheim, hatte dort aber in den Rennen dann Pech. Im Quali-Lauf am Samstag wetzte er mit der damals brandneuen Desmo450 MX im Sand auf Rang 7.