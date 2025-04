Riola: Simon Längenfelder (KTM) gewinnt Quali-Race

Simon Längenfelder gewann das Qualifikationsrennen in Riola Sardo

Der deutsche Red Bull KTM Werksfahrer Simon Längenfelder gewann das MX2 Qualifikationsrennen in Riola Sardo vor WM-Leader Liam Everts (Husqvarna) und Sacha Coenen (KTM). Kay de Wolf (Husqvarna) stürzte.

MX2 Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Sardegna in Riola Sardo: Der belgische Red Bull KTM Werksfahrer Sacha Coenen brannte im Zeittraining Bestzeit in den sardinischen Sand. Von der Pole-Position übernahm er auch die Führung im Rennen, doch er stürzte und fiel zurück. Der Belgier musste sich aus dem Bereich der Top-10 wieder nach vorne kämpfen.

Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) ging ebenfalls in der ersten Runde auf Platz 6 liegend zu Boden und fiel auf rang 13 zurück. Simon Langenfelder (Red Bull KTM) übernahm die Führung, hielt aber über die Renndistanz dem Druck von WM-Leader Liam Everts stand.

Längenfelder gewann am Ende mit einem Vorsprung von 8,8 Sekunden. Sacha Coenen konnte am Ende noch seinen Teamkollegen Andrea Adamo abfangen.

Kay de Wolf kämpfte sich durch das Feld nach vorne und konnte in der letzten Runde noch Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan abfangen und qualifizierte sich auf Rang 6.

In der WM-Tabelle kam Längenfelder durch seinen Sieg bis auf zwei Punkte an Liam Everts heran.

Qualifikation MXGP of Sardegna



1. Simon Längenfelder (D), KTM

2. Liam Everts (B), Husqvarna

3. Sacha Coenen (B), KTM

4. Andrea Adamo (I), KTM

5. Thibault Benistant (F), Yamaha

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

7. Camden McLellan (ZA), Triumph

8. Ferruccio Zanchi (I), Honda

9. Rick Elzinga (NL), Yamaha

10. Cas Valk (NL), KTM