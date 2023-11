Lotte van Drunen wechselt von Kawasaki zu Yamaha

Lotte van Drunen beendete die Damen-WM in ihrem Rookie-Jahr auf Gesamtrang 3 und war im eigenen Privatteam auf Kawasaki unterwegs. Künftig wird die Niederländerin auf Yamaha ausrücken und plant einen US-Exkurs.

Nachdem Lotte van Drunen 2022 das Mindestalter von 15 Jahren für einen WM-Einstieg erreicht hatte, nahm sie am Saisonfinale der WMX in der Türkei teil und belegte bei ihrem WM-Debüt den 7. Platz.

Zunächst wurde das niederländische Talent von F&H Kawasaki akquiriert, doch der ursprünglich für 3 Jahre ausgelegte Deal platzte, bevor die Saison begann. Als Privatfahrerin absolvierte sie in diesem Jahr ihre erste komplette WMX-Saison und beendete sie auf Gesamtrang 3. Als jüngste Starterin im WM-Feld schaffte sie vier Rennsiege und drei Podestplätze.

Die zwischenzeitlich 16-Jährige wechselt nun in das De Baets Yamaha Supported MX-Team und wird dabei von Yamaha unterstützt. Ihr erster Einsatz werden die Ende November stattfindenden Mini O’s in den USA sein. Dort wird sie mit Unterstützung von Yamaha Motor USA und dem Factory Yamaha Amateur Team an den Start gehen.

«Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und einen Neuanfang in neuen Farben», erklärte van Drunen. «Ich weiß, dass Yamaha ein starkes Motorrad hat und das beste Programm für junge Fahrer bietet, das perfekt zu mir und meinen Zielen passt, um Rennen und Meisterschaften zu gewinnen. Ich denke, das ist genau das, was ich brauche, um meine Karriere auf die nächste Stufe zu heben.»