Ken Roczen (Suzuki) in Abu Dhabi: «Bin beeindruckt»

Werbebanner in Abu Dhabi kündigen das Event an

Nachdem der deutsche HEP Suzuki Pilot Ken Roczen zum zweiten Lauf der Supercross-WM in Abu Dhabi eingetroffen ist, zeigte er sich von der Anlage begeistert und stellte zugleich seine Modekollektion vor.

Ken Roczen ist in Abu Dhabi eingetroffen, wo am Samstag der zweite Lauf der FIM Supercross-WM ausgetragen wird. Der Titelverteidiger zeigte sich von dem Ort begeistert: «Es ist definitiv anders», erklärte er, als er in der Ethiat Arena eintraf.

Die Architektur der Halle ähnelt einem geschliffenen Edelstein. Sie hat eine Kapazität von 18.000 Besuchern, befindet sich in unmittelbarer Nähe der Formel-1-Strecke und liegt direkt am Yachthafen. «Alles ist so hochwertig und sauber», erklärte der Deutsche. «Ich bin zum ersten Mal hier und die Leute sind unglaublich nett. Diese Strecke ist zweifellos etwas ganz Besonderes. Sie liegt direkt am Yachthafen und neben der Formel-1-Strecke.»

Außerdem präsentierte Roczen nach seiner Ankunft in Abu Dhabi seine eigene 'Off Season Vibes-Collection', die auf seiner Internetseite kenroczen.com angeboten wird.

«Dieses Jahr brachte für mich große Veränderungen und rückblickend war es ehrlich gesagt eine der besten Saisons meiner Karriere. Wir hatten eine tolle Nebensaison und jetzt ist es Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. Die Idee hinter dem Design ist einfach das Wohlfühlen und die Einstellung, das Leben in vollen Zügen zu genießen und dabei die Dirtbikes in den Mittelpunkt zu stellen.»