WSX in Abu Dhabi: P4 für Ken Roczen unter Schmerzen

Nach einem heftigen Abflug kurz vor dem Zieleinlauf des ersten WSX-Finales von Abu Dhabi musste Ken Roczen (Suzuki) unter starken Schmerzen weiterfahren und beendete den Tag mit einem Sieg im 3. Finale.

Die Strecke in der Ethiat Arena von Abu Dhabi war extrem eng. Die Rennen ähnelten Veranstaltungen, wie wir sie aus den engen Messehallen von Chemnitz kennen. Das Startgatter bestand gerade einmal aus 10 Gattern. Das bedeutete, dass die Piloten am Start aus zwei Reihen starten mussten.

HEP Progressive Suzuki Pilot Ken Roczen erwischte auf dem engen Kurs keine gute Superpole und musste aus der zweiten Reihe starten. In der ersten Runde des ersten Finales blieb er im Verkehr stecken und musste das Feld von ganz hinten aufrollen. Bereits in den ersten Runden herrschte Chaos. Mehrere Fahrer stürzten, es wurden gelbe Flaggen geschwenkt und sogar die Rotkreuzflagge wurde gezeigt, aber viele Fahrer sprangen weiter über die eng gesetzten Hügel. Eine Strafe gab es nicht. Es war unmöglich, in der Situation alle Verstöße zu ahnden, also ließen die Offiziellen das Rennen weiterlaufen. Justin Brayton, Josh Hill und Aaron Tanti gehörten zu den Gestürzten. Für sie war der Renntag beendet.

Roczen holte trotz der Anfangsprobleme sehr schnell auf. Er war mit Abstand der schnellste Pilot auf der Strecke. An der Spitze duellierten sich Vince Friese (Honda) und Dean Wilson und Honda-Pilot Friese wurde erneut seinem Ruf als Pisten-Rambo gerecht. Er attackierte Wilson in einer Linkskehre so hart, so dass der Brite hart zu Boden ging. Am Ende des Rennens hatte Roczen nur noch Friese vor sich, der aber permanent die Strecke kreuzte und sich breit machte. Roczen hatte zuvor die Attacke gegen Wilson aus unmittelbarer Nähe gesehen und wollte natürlich nicht selbst Opfer einer unsportlichen Aktion werden. Mehrmals zeigte er sein Vorderrad, aber er fand einfach keinen Weg am Amerikaner vorbei. In der letzten Kurve vor dem Ziel platzierte Roczen eine weitere Attacke, rutschte dabei aber über beide Räder weg und ging hart zu Boden. Offensichtlich hatte er sich am Fuß verletzt, humpelte zu seiner Suzuki, konnte aber nach einer Weile wieder aufsteigen und auf P14 retten, was in dieser Situation noch zu retten war.

Friese gewann den ersten Lauf, doch er wurde wegen unsportlicher Fahrweise auf P3 strafversetzt, so dass Joey Savatgy (Kawasaki) als Sieger gewertet wurde. Wilson kommentierte später Frieses Aktion wie folgt: «Er [Friese] hat einfach einen schmutzigen Stil. Natürlich will hier jeder gewinnen, aber den anderen Fahrern ständig in die Karre zu fahren, ist inakzeptabel.»

Heftig angeschlagen ging Roczen in den zweiten Lauf. Er konnte in den Kurven kaum sein Bein aufsetzen, biss aber auf die Zähne und kämpfte sich dennoch wieder aus dem hinteren Mittelfeld heraus bis ganz nach vorne. Besonders viel Boden konnte er immer wieder im Bereich der Whoops gutmachen. Dean Wilson setzte sich diesmal ebenfalls mit Härte gegen Friese durch und gewann das zweite Finale. Roczen befand sich nach seiner Aufholjagd wieder direkt hinter Friese und wieder fand er auf der extrem engen Strecke keinen Weg vorbei und musste sich mit P3 zufriedengeben, obwohl er ganz offensichtlich der Schnellere war.

Erst im dritten Finale gelang Roczen der hochverdiente Laufsieg. Aber wegen seiner Probleme im ersten Lauf schrammte er auf P4 am Ende des Tages am Podium vorbei. Gesamtsieger wurde Joey Savatgy (Kawasaki) mit einem 1-4-2-Ergebnis vor Dean Wilson (6-1-3) und Vince Friese (3-2-6). Mit diesem Sieg übernahm Savatgy die WM-Führung vor Ken Roczen. Roczens Rückstand auf P2 beträgt aber nur 5 Punkte.

Ergebnis WM-Lauf 2, Abu Dhabi, SX1:

1. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 1-4-2

2. Dean Wilson (GB), Honda, 6-1-3

3. Vince Friese (USA), Honda, 3-2-6

4. Ken Roczen (D), Suzuki, 14-3-1

5. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 2-6-5

6. Greg Aranda (F), Yamaha, 16-5-4

7. Justin Hill (USA), Kawasaki, 7-8-12

8. Kyle Chisholm (USA), Suzuki, 11-12-7

9. Thomas Ramette (F), Yamaha, 5-17-8

10. Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 9-7-14

WM-Stand nach Runde 2:

1. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 127

2. Ken Roczen (D), Suzuki, 122, (-5)

3. Dean Wilson (GB), Honda, 111, (-16)

4. Vince Friese (USA), Honda, 110, (-17)

5. Justin Hill (USA), Kawasaki, 76, (-51)

7. Greg Aranda (F), Yamaha, 75, (-52)

8. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 74, (-53)

9. Kevin Moranz (USA), Honda, 62, (-65)

10. Josh Hill (USA), Yamaha, 57, (-70)

Mit einem 3-1-1-Ergebnis gewann der Brite Max Anstie (Honda) die Gesamtwertung der SX2-Klasse und übernahm damit zugleich die WM-Führung.

Ergebnis WM-Lauf 2, Abu Dhabi, SX2:

1. Max Anstie (GB), Honda, 3-1-1

2. Cris Blose (USA), Honda, 1-3-3

3. Maxime Desprey (F), Yamaha, 2-9-2

SX2 Meisterschaftsstand nach Runde 1:

1. Max Anstie (GB), Honda, 140

2. Shane McElrath (USA), Yamaha, 108, (-32)

3. Maxime Desprey (F), Yamaha, 97 (-43)