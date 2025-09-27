Larissa Papenmeier (Honda): Am Ende sogar WM-Rang 4

Mit zwei 5. Plätzen beendete die 'Grande Dame' des deutschen Motocross, Larissa Papenmeier (Honda), die Damen WM 2025 auf dem 4. Platz. Titelverteidigerin Lotte van Drunen (Yamaha) sicherte sich den 2. Titel.

Im Schatten der Ereignisse rund um Simon Längenfelders WM-Erfolg drohte die Titelentscheidung in der Damen-WM (WMX) etwas unter den Radar zu geraten, doch die 'Grande Dame' des deutschen Motocross, Larissa Papenmeier (Honda) konnte in Darwin nicht nur ihren 5. Platz in der WM-Tabelle absichern, sondern sich im letzten Rennen der Saison sogar noch einmal verbessern.

Zunächst aber zur WM-Entscheidung: Titelverteidigerin Lotte van Drunen (Yamaha) brachte einen Vorsprung von 16 Punkten mit nach Australien. Kiara Fontanesi und Daniela Guillem trennte vor dem WM-Finale nur ein Punkt und diesen Punkt konnte die Italienerin über den letzten Grand Prix retten. Guillen gewann den Australien Grand Prix mit einem 2-1-Ergebnis dank ihres besseren zweiten Laufs, aber Kiara Fontanesi wurde Vizemeisterin.

Die 18-jährige Lotte van Drunen stand mit einem 3-4-Resultat auf dem dritten Podiumsrang. Das war für ihren zweiten Titel in Folge ausreichend. Sie wurde mit 7 Punkten Vorsprung Weltmeisterin.

Larissa Papenmeier fuhr im ersten Rennen von ganz hinten bis auf den 5. Platz nach vorne und fuhr auch im zweiten Rennen auf einen soliden 5. Platz, wodurch sie sich noch auf Rang 4 der Gesamtwertung verbessern konnte.

Alexandra Massury (KTM) beendete den Australien Grand-Prix mit einem 12-10-Ergebnis auf Gesamtrang 11 und die WM auf Platz 16.

Ergebnis Darwin WMX:



1. Daniela Guillen (E), GASGAS, 2-1

2. Kiara Fontanesi (I), GASGAS, 1-2

3. Lotte van Drunen (NL), Yamaha, 3-4

4. Charli Cannon (AUS), Honda, 7-3

5. Larissa Papenmeier (D), Honda, 5-5

…

11. Alexandra Massury (D), KTM, 12-10

WMX Endstand 2025:



1. Lotte van Drunen (NL), Yamaha, 256

2. Kiara Fontanesi (I), GASGAS, 249, (-7)

3. Daniela Guillen (E), GASGAS, 248, (-8)

4. Larissa Papenmeier (D), Honda, 169, (-87)

5. Amandine Verstappen (NL), Yamaha, 167, (-89)

…

16. Alexandra Massury (D), KTM, 56, (-200)