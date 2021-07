Maggiora: Haakon Osterhagen (Fantic) unschlagbar

Der norwegische Fantic-Werksfahrer Haakon Osterhagen gewann beide EMX125-Läufe in Maggiora und baute seine Tabellenführung weiter aus. Der belgische Youngster Sacha Coenen (Kawasaki) überraschte.

Mit einem ungefährdeten Doppelsieg gewann der norwegische Fantic-Werksfahrer Haakon Osterhagen den zweiten Lauf der EMX125 Europameisterschaft in Maggiora (Italien). Er legte am Vormittag mit einer Rundenzeit von 1:45.715 die schnellste Trainingszeit hin und startete von der Pole-Position in beide Läufe.

In beiden Rennen befand sich der Norweger nach dem Start im Bereich der Top-5, wartete und nutzte seine Chance, die Führung zu übernehmen, Osterhagen kontrollierte danach das Rennen von der Spitze aus. Mit diesen beiden Siegen baute Osterhagen seine Tabellenführung auf 23 Punkte aus.

Ferruccio Zanchi (Yamaha), dessen Sturz im zweiten Lauf von Matterley Basin einen Rennabbruch verursachte, konnte in Maggiora nicht starten. Der Italiener fiel von Rang 2 auf Platz 9 zurück.

Eine bemerkenswerte Leistung lieferte der belgische Bud Racing Kawasaki Pilot Sacha Coenen ab. Der Youngster ist mit einem besonderen Gefährt unterwegs: Einer Zweitakt KX-125, die von Kawasaki selbst nicht produziert wird. Es handelt sich bei diesem Motorrad um eine modifizierte KX-250. In den Alurahmen des Viertakters wurde ein 125 ccm KTM-Motor verbaut.

Coenen fuhr im ersten Lauf von P4 auf P2 nach vorne, überschlug sich aber an einer steilen Bergab-Passage spektakulär und musste das Rennen aufgeben. Der Youngster trat im zweiten Lauf erneut an, fuhr wieder bis auf Platz 2 nach vorne, stürzte aber auch in diesem Rennen und fiel auf Rang 8 zurück. Das Talent des jungen Belgiers, der längst noch nicht ausgewachsen ist, blitzte in Maggiora eindrucksvoll hervor. Bei den Coenen-Brüdern, Sacha und Lucas, handelt es sich übrigens um ein Zwillingsbruderpaar.

Ergebnis EMX125 Maggiora:



1. Haakon Osterhagen (NOR), Fantic, 1-1

2. Valerio Lata (I), KTM, 2-2

3. Kay Karssemakers (NL), 3-5

4. Andrea Rossi (I), KTM 6-4

...

21. Maximilian Werner (D), KTM, 22-15

EMX-Tabelle nach Runde 2:



1. Haakon Osterhagen (NOR), Fantic, 95

2. Valerio Lata (I), KTM, 72, (-23)

3. Kay Karssemakers (NL), 68, (-27)

4. Bobby Bruce (GB), GASGAS, 57, (-38)