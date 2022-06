Maximilian Werner wechselt von Kosak zu DIGA Procross

Der 16-jährige Maximilian Werner wechselt von Kosak KTM zu DIGA Procross KTM. Der Thüringer wird in der EMX125 Europameisterschaft und beim ADAC MX Junior Cup 125 antreten.

Der 16-jährige Deutsche startet in der EMX125-Europameisterschaft und gilt als vielversprechendes Talent. Nun wechselt er mitten in der Saison von Kosak-KTM zu DIGA Procross und startet schon an diesem Wochenende in Ernée für sein neues Team. «Die letzten zweieinhalb Jahre bei Kosak KTM waren gut und ich wünsche ihnen nur das Beste für die Zukunft. Manchmal laufen die Dinge einfach nicht so, wie sie sollten», erklärte Werner in den sozialen Medien.

Der Thüringer will weiterhin in der EMX125 und im ADAC MX Junior Cup 125 antreten. Bereits letztes Jahr sammelte er seine ersten Punkte in der EMX125 und beendete den ADAC MX Junior Cup 125 auf dem dritten Rang. Nach einer vielversprechenden Saisonvorbereitung und Platz drei in der italienischen Meisterschaft verlief die Saison 2022 bisher aber nicht nach Plan.

DIGA Procross KTM Racing hat sich der gezielten Nachwuchsförderung verschrieben. «Ich bin sehr dankbar für die Chance, die Justin Amian [Anm. Teaminhaber] und DIGA Procross KTM mir geben. Das Team bietet mir die bestmögliche Umgebung, um Leistungen zu bringen und mich weiterzuentwickeln. Ich freue mich sehr auf die kommenden Aufgaben und darauf, DIGA Procross in der EMX125 und im ADAC MX Junior Cup 125 zu vertreten», erklärte Werner.

Teamchef Justin Amian ergänzt: «Neben der DIGA Academy [Anm.: Nachwuchsförderprogramm des Teams] freuen wir uns darauf, einem jungen Athleten wie Maximilian Werner die Möglichkeit zu bieten, sich mit DIGA Procross KTM Racing auf höchstem Niveau zu entwickeln und die bestmöglichen Bedingungen zu schaffen, um sein Potenzial auszuschöpfen.»

Die Karriere von Maximilian Werner #494 auf einen Blick:

geb. 12.01.2006, aus Jena

2017 ADAC Hessen Thüringen Meister 85ccm

2018 Junioren DM 85 P7, ADAC Junior Cup 85 P19

2019 Junioren DM 85 P2, ADAC Junior Cup 85 P11

2020 ADAC MX Junior Cup 85 P2

2021 ADAC MX Junior Cup 125 P3

2022 ADAC MX Junior Cup 125 P4 nach Lauf 1 von 8

2022 EMX125 P19 nach 4 von 9 Läufen