SidecarCross-DM: Faustmann erkämpft Tabellenführung

In Lauerstellung: Weiss/Schneider hinter Faustmann/Zimmermann

Zum Ende der ersten Halbzeit erlebte die Motocross-Gespann-DM bereits den dritten Führungswechsel. Peter/Debruyne und Weiss/Schneider verloren in Schopfheim wichtige Punkte.

Während bei den ersten vier Rennen zur Deutschen Meisterschaft immer Gaststars antraten und dann auch den Ton angaben, präsentierte sich das Startfeld in Schopfheim weitgehend auf die Kern-Mannschaft reduziert. Abgesehen von Sven und Marc Buob fehlten sogar die Teams aus der direkt benachbarten Schweiz. Marco Heinzer blieb verletzungsbedingt daheim, sodass Beifahrer Ruedi Betschart beim Lokalmatador Joachim Reimann aushelfen konnte. Aus deutscher Sicht blieb Tim Prümmer dem fünften DM-Rennen fern: Nachdem er verletzungsbedingt nicht mehr in die Meisterschaft eingreifen kann, zog er verständlicherweise gemeinsam mit Tobias Lange einen Auftritt beim Flutlichtcross in Kleinhau und dann beim Imba-Rennen im niederländischen Stevensbeek vor. Dort waren auch Fabian Hofmann/Marius Strauss mit von der Partie. Gegen die Dreifachsieger Frank Mulders/Aivar van de Wiel waren die Schweizer ebenso wie der von Technikpech geplagte Prümmer jedoch chancenlos.

Im südbadischen Schopfheim demonstrierten der wiedergenesene Benjamin Weiss und Beifahrer Patrick Schneider schon beim Zeittraining ihre Dominanz. Mit Joachim Reimann fiel bereits in dieser Phase des Rennsonntags ein Hauptkonkurrent aus. Der Neuenburger landete an einem Sprung unglücklich und musste mit Brüchen des rechten Schlüsselbeins und zweier Rippen ins Hospital geflogen werden. Dass er bis zu den nächsten DM-Runden ab Mitte Juli wieder einsatzbereit ist, steht eher nicht zu erwarten.

Gleich beim Start zum ersten Wertungslauf setzten sich die Vorarlberger an die Spitze des Feldes, gefolgt von Marcel Faustmann/Julian Zimmermann und Hendrik Hartmann/Ronny Benning. Nachdem sie bald einen klaren Vorsprung herausgefahren hatten, begann die Auspuffanlage vernehmlich lauter zu werden. Weiss musste zurückstecken und wurde dann gemäß Reglement um zehn Ränge strafversetzt. Dadurch siegten Faustmann/Zimmermann vor Martin Walter/Philipp Frommherz und den schlecht gestarteten, dann aber konsequent nach vorne gefahrenen Tobias Blank/Justin Blume. Tabellenführer Adrian Peter, wieder mit Stammbeifahrer Nicky Debruyne im Beiwagen, waren als Fünfte in die Linkskurve am Ende der langen Bergauf-Startgeraden eingebogen, kamen dann aber mangels Motorleistung nicht recht voran. «Vermutlich ein Problem mit der Zündelektrik», mutmaßte Peter.

Für André Knübben/Simon Lenz war das Rennen bereits in der Einführungsrunde beendet, weil der Hinterreifen sich von der Felge verabschiedet hatte. Immerhin scheinen die Probleme mit der Antriebskette nun endgültig behoben. Von den Pokalteams zeigten Lukas Erlecke/Robert Godau und Marcus Prokesch/Florian Plettke mit den Rängen 4 und 5 die stärkste Leistung.

Den zweiten Start gewann Faustmann vor Patrick Hengster/Celina Jahn, Blank und Weiss. Doch es kam wie vorherzusehen: Die stark motorisierten Österreicher zogen an den Mitstreitern vorbei und fuhren zum klar verdienten Sieg. Das gemischte Pokal-Duo musste im Verlauf des Rennens Faustmann, Blank und Walter ziehen lassen und zeigte dann einen spannenden Dreikampf mit Knübben und den Weinmann-Brüdern. Endlich einmal ohne technische Probleme behielten die Mönchengladbacher am Ende die Oberhand. Joshua und Noah Weinmann konnten in der Schlussphase ebenfalls überholen, doch der mit einiger Erfahrung als Solist routinierte Hengster konterte umgehend und rettete mit seiner bemerkenswert konditionsstarken Beifahrerin den sechsten Rang. Hauptgegner Erlecke lief als Neunter ein – der Kampf um den Pokalgewinn bleibt somit spannend.

Hinter Hengster sah Peter die Zielflagge. Das Gespann des Marburgers hatte sich beim Start auf einer zu gründlich gewässerten Stelle gedreht. Als Tagessieger avancierten Faustmann/Zimmermann mit einem Punkt Vorsprung zum Tabellenführer der DM-Halbzeit. Die im ersten Lauf mit dem sechsten Platz erfolgreichen Jan Hoormann/Andy Schlinnertz mussten gleich nach der ersten Runde mit Motorschaden ins Fahrerlager abdrehen.

Nun pausiert der DM-Zirkus bis zum Rennen in Wächtersbach-Aufenau am 17. Juli. Vorher finden mit den Grands Prix von Belgien in Lommel (25./26.6.) und Estland in Lange (2./3.7.) zwei weitere WM-Veranstaltungen statt.

Resultate Motocross-Gespann-DM Schopfheim/D:



1. Lauf: 1. Faustmann/Zimmermann (D), VMC-Zabel. 2. M. Walter/P. Frommherz (D), VMC-Zabel. 3. Blank/Blume (D), VMC-Zabel. 4. Erlecke/R. Godau (D), WSP-KTM. 5. Prokesch/Plettke (D), VMC-Zabel. 6. J. Hoormann/Schlinnertz (D), VMC-Zabel. 7. H. Hartmann/Benning (D), VMC-KTM. 8. Hengster/Jahn (D), VMC-Zabel. 9. J. Weinmann/N. Weinmann (D), Mefo-Husqvarna. 10. Peter/Debruyne (D/B), WSP-Zabel. 11. Wegner/Hoffmann (D), VMC-Zabel. 12. J. Hildebrandt/Schödl (D), VMC-Zabel. 13. S. Buob/M. Buob (CH), VMC-Zabel. 14. Schneider/Schwidder (D), VMC-Zabel. 15. Weiss/Schneider (A), VMC-Zabel. 16. A. Knübben/Lenz (D), WSP-KTM.



2. Lauf: 1. Weiss. 2. Faustmann. 3. T. Blank. 4. M. Walter. 5. A. Knübben. 6. Hengster. 7. Peter. 8. J. Weinmann. 9. Erlecke. 10. Prokesch. 11. Hartmann. 12. Wegner. 13. Schneider. 14. Hildebrandt. 15. J. Hoormann.



DM-Stand nach 10 von 20 Läufen: 1. Faustmann, 171 Punkte. 2. Peter 170. 3. Weiss 155. 4. M. Walter 144. 5. Blank 143. 6. J. Hoormann 119. 7. Knübben 117. 8. J. Weinmann 107. 9. Vanluchene und Varik, je 100.



DMSB-Pokalstand nach 10 von 20 Läufen: 1. Erlecke 231. 2. Hengster 221. 3. Prokesch 178. 4. Wegner 171. 5. H. Hartmann 161.