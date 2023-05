Maximilian Werner (Fantic) erneut auf dem Podium

Mit einem 8-3-Ergebnis und trotz eines Crashs am Samstag stand der deutsche Fantic-Werksfahrer Maximilian Werner in Agueda erneut auf dem Podium der EMX125 und verbesserte sich damit in der Tabelle von Rang 5 auf Rang 4.

Der 17-jährige Maximilian Werner bleibt in der EMX125 Europameisterschaften auf Podiumskurs. Nach seinem Podium in Trentino erreichte der Thüringer beim 3. Meisterschaftslauf im Rahmen des Großen Preises von Portugal mit einem 8-3-Ergebnis erneut das Treppchen und verbesserte sich damit in der Meisterschaftstabelle nach 3 von 10 Läufen von P5 auf Rang 4.

Dabei begann das Wochenende in Portugal zunächst nicht perfekt: «Ich wurde im Zeittraining von P10 auf P19 strafversetzt, weil ich bei geschwenkter Rotkreuzfahne zu wenig Tempo rausgenommen habe», erklärt Werner.

Startplatz 19 war für die Wertungsläufe keine gute Ausgangsbasis. Trotzdem gelangen Maximilian gute Starts: «Im ersten Lauf rangierte ich auf P5, fand aber im Rennen keine guten Linien. Bei noch zwei verbleidenden Runden bin ich dann auch noch gestürzt und nur auf Rang 8 ins Ziel gekommen.»

Damit lag das Tagespodium am Sonntag in weiter Ferne. Doch auch am Sonntag gelang Werner wieder ein guter Start und er lag 9 Runden auf P2 nachdem er zunächst von einem Crash des Meisterschaftsführenden Janis Martins Reisulis (Yamaha) profitiert hatte. Reisulis fing Werner in Runde 12 wieder ein, aber Rang 3 reichte dem Deutschen fürs Podium.

Ergebnis EMX 125 Agueda:

1. Janis Martins Reisulis (LT), Yamaha, 1-2

2. Mathis Valin (F), GASGAS, 3-1

3. Maximilian Werner (D), Fantic, 8-3

4. Francisco Garcia (E), GASGAS, 6-4

5. Laban Alm (S), Husqvarna, 4-6

6. Elias Escandell (E), Fantic, 2-13

Stand EMX125 nach 3 von 10 Läufen:

1. Janis Martins Reisulis (LT), Yamaha, 132

2. Mathis Valin (F), GASGAS, 111, (-21)

3. Elias Escandell (E), Fantic, 102, (-30)

4. Maximilian Werner (D), Fantic, 95, (-37)

5. Vitezslav Marek (CZ), KTM, 89, (-43)