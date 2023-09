Maximilian Werner (Fantic) holt EM-Bronze

Mit einem 3-6-Ergebnis gewann der deutsche Fantic-Werksfahrer Maximilian Werner in Matterley Basin das 5. EMX125-Podium der Saison 2023 und holte trotz Crash und Handicap in den Wertungsläufen EM-Bronze.

Im Schatten der Ereignisse des letzten Wochenendes (SMX-Finale in den USA, WM-Finale in England) fiel im Rahmenprogramm des Grand Prix of Great Britain in Matterley Basin auch die Entscheidung in der EMX125 Europameisterschaft.

Janis Martins Reisulis (Yamaha) war der Dominator der Saison. Der Lette gewann auch das Saisonfinale und wurde verdient Europameister. EM-Zweiter wurde der Franzose Mathis Valin (GASGAS). Maximilian Werner hatte sich über die gesamte Saison den dritten Podiumsplatz als Zielvorgabe gesteckt. Dieses Ziel hat er trotz einiger Widrigkeiten während der Saison und auch beim letzten Rennen erreicht.

«Im Zeittraining hatte ich einen ziemlich schweren Sturz», berichtet der Thüringer. «Mein Handgelenk war ziemlich angeschlagen.» Mit diesem Handicap ging er in die Rennen und beendete das Wochenende in England mit einem 3-6-Ergebnis erneut auf dem Podium. Das reichte komfortabel für den 3. Podiumsrang in der EM-Tabelle.

«Wenn ich auf die Saison zurückblicke, wollte ich immer mehr, aber ich muss doch ganz zufrieden sein: 5 Podestplätze und zwei vierte Plätze sind ein gutes Ergebnis.»

Am kommenden Wochenende wird Maximilian Werner in Dreetz zum Saisonfinale des ADAC Junior Cups 125 antreten.

Ergebnis EMX125 Matterley Basin:

1. Janis Martins Reisulis (LAT), Yamaha, 1-1

2. Simone Mancini (I), Yamaha, 5-3

3. Maximilian Werner (D), Fantic, 3-6

Endstand EMX125:

1. Janis Martins Reisulis (LAT), Yamaha, 413 Punkte

2. Mathis Valin (F), GASGAS, 353

3. Maximilian Werner (D), Fantic, 286

4. Vitezslav Marek (CZ), KTM, 254