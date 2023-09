SidecarCross-DM Gerstetten: Ein spannendes Finale

Weil die Titelverteidiger Benny Weiss/Patrick Schneider beim Finale der Motocross-Gespann-DM verletzungsbedingt fehlten, waren die Plätze hinter den Meistern Tim Prümmer/Jarno Steegmans noch zu vergeben.

Nach Patrick Schneiders Ausrutscher beim WM-Auftritt in Rudersberg zeigte sich bald, dass die Vorarlberger nicht beim letzten DM-Rennen in Gerstetten antreten und zumindest den Vizetitel retten können. Gleich drei Verfolger-Teams konnten sich Hoffnungen auf die Plätze hinter Tim Prümmer/Jarno Steegmans machen. Das deutsch-belgische Duo hatte bereits beim vorletzten DM-Lauf den Titel sicherstellen können. Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle, dass der Franzose Rodolphe Lebreton als starker Ersatzmann dazu wesentlich beigetragen hatte, nachdem Steegmans wegen seiner Knieprobleme zwischenzeitlich pausieren musste.

Beim Finale im schwäbischen Gerstetten war der Belgier allerdings wieder topfit. Entsprechend souverän gestaltete sich bei spätsommerlich schönem Wetter und bestens präparierter Strecke der Auftritt der neuen Deutschen Meister. Den ersten Lauf wollte Prümmer anscheinend spannend machen und fuhr als Letzter vom Startgitter los. Aber es dauerte nur wenige Runden, bis die Meister im Vorderfeld angekommen waren und sich an die Spitze vorkämpften. Beim zweiten Start gingen sie direkt in Führung und siegten mit großem Vorsprung.

Den ersten Start gewannen Leon Hofmann/David Decker. Doch konnte das junge Gespann die Führung nur einige Runden behaupten, dann zogen Tobias Blank/Justin Blume vorbei und bauten bald ihren Vorsprung aus. Nach Blumes Läsion der Achillessehne in Rudersberg war der ursprüngliche Plan, ihn durch Alexandre Tourbier vertreten zu lassen. Doch erwies sich die Verletzung als nicht sonderlich gravierend.

Auch Adrian Peter/Joel Hoffmann und Joshua Weinmann/Noah Weinmann zogen an Hofmann vorbei, konnten aber Blank nicht mehr gefährlich werden. Joachim Reimann hatte ebenfalls Plätze gut gemacht, fiel aber zwischenzeitlich wieder zurück, nachdem Beifahrer Martin Betschart kurzzeitig seinen Arbeitsplatz verließ. Auch bei Lukas Erlecke/Leon Freygang lief es nicht rund. Das Gespann kippte im Eifer des Gefechts um, wobei Erleckes linker Fuß lädiert wurde. Patrick Hengster hatte sich durch einen Sturz in der Qualifikation eine Blessur der Schulter zugezogen. Nach seiner Trennung von Robin Walzhauer hatte Martin Walter Marcus Richter als Ersatz gewinnen können und konnte diesen Lauf immerhin als Neunter beenden.

Beim zweiten Start bogen Patrick Hengster/Celina Jahn hinter Prümmer in die erste Linkskurve ein. Der gehandicapte Badener konnte zunächst Rang 2 behaupten und damit den Deutschen Meistern zusätzlich Luft verschaffen. Bis die schnelleren Verfolger das gemischte Doppel überholt hatten, war Prümmer bereits über alle Berge. Am Ende lautete die Reihenfolge wieder Blank/Blume, Weinmann/Weinmann und Peter/Hoffmann, womit auch die weiteren Medaillenränge endgültig feststanden. Für Lokalmatador Tobias Blank und den vor einigen Jahren im Veteranencup als Bootsmann gestarteten Justin Blume ist dies der erste Vizetitel. Für die Weinmann-Brüder ist der dritte DM-Platz in ihrer zweiten kompletten Saison ebenfalls ein bemerkenswerter Karrieresprung.

Auch Reimann/Betschart konnten mit ihrem fünften Rang noch knapp an Weiss/Schneider vorbeiziehen – für die lange mit um den Titel kämpfenden Vorarlberger der schlimmste Fall. Für den letztjährige Vizemeister Adrian Peter und seinen neuen Beifahrer Joel Hoffmann endete die Saison mit zwei vierten Laufrängen dagegen versöhnlich. Erlecke/Freygang fielen mit plattem Hinterrad zurück, konnten ihren sechsten Endrang jedoch knapp vor Peter behaupten.

Im DMSB-Pokal war die Entscheidung schon vor Gerstetten gefallen. Daran konnte auch das Punktemaximum von Marcus Prokesch/Ronny Benning vor den Pokalsiegern Nick und Kris Degenhardt nichts mehr ändern. Noch mehr als das Saison-Geschehen in der DM zeigt die Pokal-Serie allerdings die Sinnlosigkeit der derzeitigen Punktevergabe-Praxis, bei der man schon mit der bloßen Teilnahme am Laufstart Zähler erringen kann. Der DMSB wäre gut beraten, für die kommende Saison zum früheren Modus zurückzukehren und Punkte erst bei Absolvieren einer gewissen Laufdistanz zu vergeben. Schließlich geht es bei Motocross-Rennen primär ums Durchhalten und Ankommen.

Wegen des ausgedünnten Startfeldes durften auch einige der Teams mitfahren, die an den Rennen zum samstäglichen Pilotprojekt für die Nachwuchsförderung teilgenommen hatten. Als bestes Team belegten Rosalie Ziller/Phillip Wächter in beiden Läufen den 13. Rang. Ziller hat ihre Karriere vor einigen Jahren als Beifahrerin begonnen und ist nach dem Kauf des WSP-Jawa von Lukas Cerny hinter den Lenker umgestiegen. Da bleibt zu hoffen, dass sie für 2024 genügend Sponsoren findet, um eine komplette Saison zu bestreiten. Eine Bereicherung des DM-Zirkus wäre das zweite gemischte Doppel allemal. Über die Fortführung des Pilotprojektes berichtet SPEEDWEEK.com in Kürze gesondert.

Resultate Motocross-Gespann-DM Gerstetten/D:

1. Lauf: 1. Prümmer/J. Steegmans (D/B), KTM. 2. Blank/Blume (D), VMC-Zabel. 3. J. Weinmann/N. Weinmann (D), VMC-KTM. 4. Peter/Hoffmann (D), VMC-Zabel. 5. Hofmann/Decker (D), VMC-Mega. 6. J. Reimann/M. Betschart (D/CH), VMC-Zabel. 7. Uhlig/Kutschke (D), WSP-Mega. 8. Erlecke/Freygang (D), WSP-KTM. 9. M. Walter/M. Richter (D), VMC-Zabel. 10. Hengster/Jahn (D), WSP-Zabel. 11. Prokesch/Benning (D), VMC-Zabel. 12. N. Degenhardt/C. Degenhardt (D), WSP-BMW. 13. Ziller/Wächter (D), WSP-Jawa. 14. N. Häcker/J. Häcker (D), Zabel. 15. E. Herz/H. Herz (D), VMC-Zabel. 16. M. Seubert/Fäth (D). 17. Euskirchen/Unzeitig (D). 18. Schellmann/Siegle (D), VMC-KTM.



2. Lauf: 1. Prümmer. 2. Blank. 3. Weinmann. 4. Peter. 5. Reimann. 6. Uhlig. 7. Hengster. 8. Walter. 9. Prokesch. 10. Erlecke. 11. Degenhardt. 12. Euskirchen. 13. Ziller. 14. Herz. 15. Häcker. 16. Seubert. 17. Hofmann.



DM-Endstand nach 16 Läufen: 1. Prümmer, 320 Punkte. 2. Blank 239. 3. Weinmann 217. 4. Reimann 207. 5 Weiss 205. 6. Erlecke 178. 7. Peter. 176. 8. Uhlig 160. 9. Hengster 153. 10. Hentrich 142.



DMSB-Pokal-Endstand nach 16 Läufen: 1. Degenhardt 292. 2. Prokesch 253. 3. Seiffert 173. 165. 4. Veit 126. 5. Reipen 92.