SidecarCross-WM in Rudersberg: Bax’ Chancen sinken

Beim vorletzten Motocross-Gespann-GP in Rudersberg konnten die Titelverteidiger Bax/Cermak nur einen Punkt auf Vanluchene/Musset gutmachen. Das Duell um den achten WM-Rang gewannen Heinzer/Betschart.

Nachdem die Rudersberger ihre Strecke umgebaut haben, ist sie noch anspruchsvoller. Und wenn die Temperaturen wie an diesem GP-Wochenende bei knapp dreißig Grad Celsius liegen, bringt das manche Akteure an ihre Grenzen. «Die Beifahrer haben nicht einen Moment Ruhe», hielt Tim Prümmer fest. Thomas Weinmann legte nach: «Bei den Sprüngen zwischen den Kurven musst du auf den Punkt springen, um sauber zu landen.» Alles in allem also WM-würdige Rahmenbedingungen, zumal der Veranstalter sein Rennen nach Einschätzung der Akteure perfekt organisiert hatte.

Beim neuen Deutschen Meister Tim Prümmer stand erstmals seit neun Wochen wieder Jarno Steegmans im Boot. Der junge Belgier schlug sich mit seinem anscheinend genesenen Knie wacker, musste aber mangels Training bei der Hitze zurückstecken, nachdem das Duo den ersten Start gewonnen hatte.

Dagegen konnten sich Marco Heinzer/Ruedi Betschart im Vorderfeld behaupten und mussten lediglich die Titelverteidiger Etienne Bax/Ondrej Cermak und die suboptimal gestarteten, dann aber stark auftrumpfenden Lielbardis-Zwillinge Daniels und Bruno ziehen lassen. Die Letten konnten in der Folge auch noch Brett Wilkinson/Joe Millard das Heck ihres Gespanns zeigen.

Die Führung übernahmen zunächst Marvin Vanluchene/Nicolas Musset von Prümmer. Doch als es ans Überrunden ging, wurden die Titelaspiranten eingebremst. Koen Hermans/Ben van den Bogaart nutzten die Gunst der Sekunde und zogen zu einem klaren Sieg vorbei. Bax/Cermak mussten sich derweil mit einem dritten Rang bescheiden und verloren damit fünf wichtige Zähler bei ihrer Aufholjagd im Titelkampf.

Prümmer/Steegmans konnten, nachdem sie von einem Crash im «Karussell» eingebremst wurden, den elften Rang retten. Als zweitbestes deutsches Team sahen Joshua und Noah Weinmann knapp hinter den nunmehrigen WM-Neunten die Zielflagge. Fahrerisch und konditionell wäre mit etwas Glück durchaus mehr möglich gewesen. Tobias Blank/Justin Blume hatten im samstäglichen Quali-Rennen einen starken Auftritt. Im ersten Durchgang mussten sie am Schluss jedoch Rang 15 an Artis Devoldere/Alexandre Tourbier abgeben. Ganz nebenbei: Tourbier wird am kommenden Wochenende beim DM-Finale in Gerstetten wie schon früher im Team Blank aushelfen, da Blume sich im zweiten Lauf bei einer Sprunglandung eine Verletzung der Achillessehne zuzog.

Immerhin geht es für den Schwaben beim Heimrennen um die Verteidigung des dritten Tabellenplatzes gegen die Weinmann-Brüder und um die Aussicht auf den Vizetitel. Den haben die Österreicher Benjamin Weiss/Patrick Schneider nach ihrem sporadischen Auftritt beim Rudersberg-GP noch keineswegs sicher. Nach dem Start zum ersten Lauf rutschte Beifahrer Schneider von der verschmutzten Haltestange ab und das Team stürzte. Mit Verdacht auf eine Handgelenkfraktur wurde der Vorarlberger im Krankenhaus vorstellig, wo man ihm zwar den Arm eingipste, aber Entwarnung gab. So kann es gut sein, dass die Titelverteidiger wie schon in Dolle auch in Gerstetten trotz Handicap wieder mitspielen.

Adrian Peter/Joel Hoffmann sahen nach einem grottenschlechten Start und weiterhin ungelösten Problemen mit der Kupplungshydraulik hinter Blank das Ziel. Besser lief der erste Durchgang für Christian Hentrich/Simon Lenz mit dem 14. Rang. Den ersten WM-Punkt nach seiner Verletzungspause ergatterte Youngster Remo Käser mit Beifahrer Cornelio Dörig. Patrick Hengster/Celina Jahn verpassten die Punkteränge knapp hinter Charly Bonnet/Clementine Thamri. Für die Österreicher Ewald Schönhofer/Ralf Schimpel und die Deutschen Marvin Reipen/Sven van Dommelen hingen die Trauben bei diesen Bedingungen erwartungsgemäß viel zu hoch.

Den zweiten Start gewannen Vanluchene/Musset vor Hermans/van den Bogaart, Bax/Cermak und Wilkinson/Millard, Heinzer/Betschart bogen als Siebte in die ersten Kurven ein. Im Mittelfeld formierte sich bald eine deutschsprachige Gruppe mit Weinmann/Weinmann, Peter/Hoffmann, Blank/Blume, Hentrich/Lenz und Käser/Dörig. Derweil fuhren Hengster/Jahn wieder in Sichtweite hinter Bonnet/Thamri.

Bereits nach der ersten Runde des zweiten Laufs ließ Prümmer sein Gespann ausrollen. Einmal mehr streikte der Endantrieb. Da Heinzer/Betschart wiederum im Vorderfeld mitmischten, war der achte WM-Rang vorerst verloren. Den Kampf um die Ränge ab 14 entschieden die Weinmänner für sich, nachdem sie zwischenzeitlich durch einen Crash aufgehalten wurden. Käser/Dörig erkämpften sich Platz 15 vor Peter/Hoffmann. Hentrich/Lenz landeten nach einem unverschuldeten Stopp noch an 19. Position.

Knapp vorbei ist auch daneben. Hengster/Jahn hatten wiederum keine Chance gegen Bonnet/Thamri. Das französische gemischte Doppel konnte endlich seinen ersten WM-Punkt einfahren, während sich Lady Jahn im Boot ihres Partners nun wohl bis zur WM 2024 für einen Eintrag in die WM-Annalen gedulden muss. Dennoch: Bei den harten Strecken- und Wetterbedingungen in Rudersberg ist die Leistung der beiden Beifahrer-Damen bewundernswert. Bleibt die Frage, ob ihre Fahrer noch einen Zahn zulegen können.

An der Spitze war dieser Lauf bereits zur Rennmitte entschieden. Während Hermans zurückfiel, konnte Bax an Vanluchene vorbei zum Sieg ziehen und damit einen mageren Punkt auf seinen Widersacher gutmachen. Nun muss beim Finale im französischen Castelnau de Lévis ein Wunder geschehen, wenn Bax dem klar führenden Vanluchene seinen zweiten WM-Titel noch streitig machen kann. Aber Wunder hat es im Motocross immer wieder gegeben.

Resultate Motocross-Gespann-WM Rudersberg/D:



1. Lauf: 1. Hermans/van den Bogaart (NL), WSP-AMS. 2. Vanluchene/Musset (B/F), VMC-Zabel. 3. E. Bax/O. Cermak (NL/CZ), WSP-Husqvarna. 4. D. Lielbardis/B. Lielbardis (LV), WSP-Mega. 5. Wilkinson/Millard, (GB), WSP-AMS. 6. Heinzer/R. Betschart (CH), VMC-KTM. 7. J. Keuben/Lebreton (NL/F), VMC-Zabel. 8. K. Prunier/E. Prunier (F), WSP-Zabel. 9. Gert van Werven/A.van de Wiel (NL), WSP-TM. 10. Wijers/L. van de Putten (NL), VMC-Zabel. 11. Prümmer/J. Steegmans (D/B), KTM. 12. J. Weinmann/N. Weinmann (D), VMC-KTM. 13. Polivka/Zatloukal (CZ), Zabel. 14. Hentrich/Lenz (D), VMC. 15. A. Devoldere/Tourbier (F), WSP-Zabel. 16. Blank/Blume (D), VMC-Zabel. 17. Peter/Hoffmann (D), VMC-Zabel. 18. Sanders/Rostingt (B/F), WSP-Mega. 19. Van Vaerenberg/Mans (B), WSP-AMS. 20. R. Käser/Dörig (CH), VMC-KTM. 22. Hengster/Jahn (D), WSP-Zabel. 24. Schönhofer/Schimpel (A), VMC-Mega. 25. Reipen/van Dommelen (D/NL), WSP-Zabel. 31. Weiss/Schneider (A), VMC-Zabel.



2. Lauf: 1. Bax. 2. Vanluchene. 3. Wilkinson. 4. Hermans. 5. Lielbardis. 6. Prunier. 7. Heinzer. 8. Sanders. 9. J. Keuben. 10. Van Werven. 11. T. van der Lagemaat/van Hal (NL), VMC-Mega. 12. Wijers. 13. Devoldere. 14. Weinmann. 15. Käser. 16. Peter. 17. Wisselink. 18. Polivka. 19. Hentrich. 20. Bonnet/Thamri (F), WSP-KTM. 21. Hengster. 23. Reipen. 25. Blank. 26. Prümmer.



WM-Stand nach 26 von 28 Läufen: 1. Vanluchene, 540 Punkte. 2. Bax. 517. 3. Hermans 410. 4. Wilkinson 358. 5. Lielbardis. 341. 6. J. Keuben 328 7. Sanders 276. 8. Heinzer 264. 9. Prümmer 256. 10. Prunier 196. 17. Weinmann 99. 21. Peter 54. 27. Weiss 28. 34. Käser 18. 37. Hentrich 11. 42. Erlecke 8. 46. Blank 7. 53. Uhlig 2.