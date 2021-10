Arco-2: Cornelius Toendel (Yamaha): Ruppiger Sieger

Der Norweger Cornelius Toendel (Yamaha) holte in Pietramurata seinen ersten Tagessieg in der EMX250, doch eine grenzwertige Aktion gegen den Schweizer Mike Gwerder (KTM) im ersten Lauf wirft einen Schatten auf den Sieg.

7. Lauf der EMX250 Europameisterschaft in Pietramurata (Italien): Den ersten Lauf gewann der in der Meisterschaft führende Lokalmatador Nicholas Lapucci auf der Zweitakt-Werks-Fantic überlegen. Jeremy Sydow (Yamaha) erwischte einen ausgezeichneten Start, stürzte aber bereits in der ersten Rechts-Spitzkehre und fiel ans Ende des Feldes zurück. Nach einem weiteren Problem musste der deutsche 'Hutten Metaal Yamaha' Fahrer das Rennen vorzeitig aufgeben.

In der Anfangsphase des ersten Laufs fuhr der Schweizer Mike Gwerder (KTM) 6 Runden lang hinter Leader Lapucci auf Platz 2. In Runde 7 wurde der WZ-Racing-Pilot, der am Sonntag bei seinem WM-Einsatz erste WM-Punkte holte, zunächst von Kevin Horgmo sauber überholt und fiel auf Platz 3 zurück. Eine Runde später räumte ihn der spätere Tagessieger, Cornelius Toendel (Yamaha), in der Linkskehre vor der Auffahrt zur Boxengasse heftig mit einem Blockpass gegen das Vorderrad des Schweizers ab. Gwerder hatte keine Chance auszuweichen, stürzte und musste das Rennen vorzeitig beenden. Zum zweiten Lauf konnte er leider nicht erneut antreten.

Die Attacke von Toendel gegen Gwerder war hart an der Grenze zur Unsportlichkeit. Ob die Attacke ein Nachspiel in der Jury hat, ist im Moment noch unklar.

EM-Leader und Laufsieger von Moto-1, Nicholas Lapucci, gelang in Moto-2 kein guter Start. Danach war er in mehrere Rangeleien und Stürze verwickelt. Nachdem er in der Anfangsphase stürzte, fiel er auf P9 zurück. Dann wurde er in derselben Runde von einem Konkurrenten in die Bande gedrückt, stürzte erneut und fiel auf P16 zurück. Der Fantic-Werksfahrer machte sich auf die Verfolgung und holte rasch Plätze auf. Er kollidierte dabei aber erneut und crashte wieder. Für den EM-Leader wurde Moto-2 nur noch zur chaotischen Sturz-Orgie und Aufholjagd, die ihm am Ende des zweiten Laufs P12 einbrachte. Da aber Kevin Horgmo (GASGAS) im zweiten Lauf nur P6 erreichte, hielt sich der Schaden für Lapucci mit Blick auf die Tabelle in Grenzen. Der Italiener büßte nur 3 Punkte auf seinen direkten Verfolger ein und führt nach 7 von 10 Läufen mit 33 Punkten Vorsprung.

Jeremy Sydow erwischte im zweiten Lauf erneut einen guten Start und rangierte zunächst auf Rang 2 hinter seinem Teamkollegen und späteren Laufsieger Andrea Bonacorsi. Sydow fiel im zweiten Lauf auf Rang 7 zurück, Bonacorsi holte seinen ersten EMX250 Laufsieg.

Der deutsche Fantic-Werksfahrer Maximilian Spies, der erneut als Gaststarter in der EMX250 antrat, erreichte am Ende einen guten 11. Gesamtrang.

Ergebnis EMX250 Pietramurata:

1. Cornelius Toendel (NOR), Yamaha, 3-3

2. Kevin Horgmo (NOR), GASGAS, 2-6

3. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 10-1

4. Liam Everts (B), KTM, 4-4

5. Emil Weckman (FIN), Honda, 9-2

6. Nicholas Lapucci (I), Fantic, 1-12

7. Maxime Grau (F), Husqvarna, 8-5

8. Hakon Fredriksen (NOR), Yamaha, 5-8

9. Federico Tuani (I), Fantic, 7-9

10. Rick Elzinga (NL), KTM, 6-10

11. Maximilian Spies (D), Fantic, 12-15

12. Jeremy Sydow (D), Yamaha, 38/DNF-7

...

DNF/DNS: Mike Gwerder (CH), KTM, 35/DNF-DNS

Meisterschaftsstand EMX250 nach 7 von 10 Läufen:



1. Nicholas Lapucci (I), Fantic, 305

2. Kevin Horgmo (NOR), GASGAS, 272, (-33)

3. Rick Elzinga (NL), KTM, 234, (-71)

4. Liam Everts (B), KTM, 197, (-108)

5. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 190, (-115)

6. Cornelius Toendel (NOR), Yamaha, 168, (-137)

7. Yago Martinez (E), KTM, 142, (-163)

8. Hakon Fredriksen (NOR), Yamaha, 132, (-173)

9. Emil Weckman (FIN), Honda, 106, (-199)

10. Maxime Grau (F), Husqvarna, 100, (-205)

11. Mike Gwerder (CH), KTM, 98, (-207)

12. Maximilian Spies (D), Fantic, 84, (-221)