Ivano van Erp (Yamaha) siegt in Trentino

In zwei spannenden EMX125-Rennen setzte sich Ivano van Erp (Yamaha) gegen EM-Tabellenführer und Lokalmatador Valerio Lata (KTM) durch. Valentin Kees (Kosak KTM) erreichte die Punkteränge.

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann der Niederländer Ivano van Erp (Yamaha) den 6. Lauf zur EMX125-Europameisterschaft in Pietramurata (Italien). In beiden Läufen lieferte sich van Erp erbitterte Duelle gegen den italienischen EM-Leader und Lokalmatador Valerio Lata (KTM). Im ersten Lauf fiel die Entscheidung über den Laufsieg erst wenige Meter vor dem Ziel. Zuvor gab es in der letzten Runde mehrere Führungswechsel. Am Ende hatte der WM-Leader die Nase vorn.

Im zweiten Lauf zog van Erp den 'holeshot'. Lata fand im Rennen keinen Weg am Niederländer vorbei. Damit waren Lata und van Erp am Ende mit 47 Punkten gleichauf. Tiebreaker zugunsten von van Erp war der bessere zweite Lauf. Van Erp rückte mit seinem 3. Saisonerfolg in der EM-Tabelle auf Rang 4 nach vorne. Valerio Lata konnte seine Führung in der Tabelle auf 20 Punkte vor Bobby Bruce (GASGAS) ausbauen.

Auf den Rängen 16 und 14 holte der 17-jährige Valentin Kees für das deutsche Kosak KTM Team 12 EM-Punkte und rückte in der Tabelle mehrere Plätze nach vorn.

Ergebnis EMX125 Trentino-1:



1. Ivano van Erp (NL), Yamaha, 2-1

2. Valerio Lata (I), KTM, 1-2

3. Bobby Bruce (GBR), GASGAS, 3-4

4. Lucas Coenen (B), Kawasaki, 12-3

5. Kay Karssemakers (NL), Husqvarna, 5-9

...

13. Valentin Kees (D), KTM, 16-14

...

DNS: Cato Nickel (D), KTM

DNS: Maximilian Werner (D), KTM

EMX-Tabelle nach Runde 6 von 9:



1. Valerio Lata (I), KTM, 221

2. Bobby Bruce (GB), GASGAS, 201, (-20)

3. Kay Karssemakers (NL) 186, (-35)

4. Ivano van Erp (NL), Yamaha, 164, (-57)

5. Lucas Coenen (B), Kawasaki, 148, (-73)

6. Scott Smulders, (NL), Husqvarna, 140, (-81)

...

28. Cato Nickel (D), KTM, 23, (-198)

...

30. Valentin Kees (D), KTM, 21, (-200)

...

33. Maximilian Werner (D), KTM, 16, (-205)