Supercross Paris: Neuer Termin am 27. November

Einen Tag nach der Verschiebung des renommierten Paris-Supercoss wurde mit dem 27. November 2021 ein neuer Termin bekanntgegeben. Es werden viele namhafte Stars aus den USA und der WM erwartet.

Nur einen Tag nach der Bekanntgabe, dass das Supercross Paris nicht am 6.-7. November stattfindet, gaben die Veranstalter einen neuen Termin bekannt. Die Veranstaltung soll als Eintagesveranstaltung am 27. November in der La Defense Arena durchgezogen werden.

Der Veranstalter hat große Namen angekündigt: Die US-Stars Cole Seely, Justin Brayton, Alex Martin, Josh Hill und Ryan Sipes sind genannt. Der australische Multichampion Chad Reed hat seine Teilnahme angekündigt. US-Legionär Marvin Musquin wird ebenfalls aus Amerika anreisen. Ursprünglich sollten in Paris auch Cooper Webb und die Lawrence-Brüder starten, doch sie haben abgesagt.

Außergewöhnlich hoch ist diesmal die Zahl der WM-Protagonisten: Antonio Cairoli, Romain Febvre und Alessandro Lupino sollen in der SX1-Klasse antreten. In der SX2-Klasse wird mit Maxime Renaux ebenfalls ein hochkarätiger WM-Protagonist am Startgatter stehen.