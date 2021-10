Vorschau und Zeitplan: Grand-Prix Of Pietramurata

Am Dienstag, den 26.10. werden in Pietramurata die 7. Läufe der EMX250 und EMX125 Europameisterschaften ausgetragen. Die EMX250-Protagonisten wollen sich für einen Platz in der MX2-WM qualifizieren.

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Schon am Dienstag, dem 26.10., geht es in Pietramurata weiter mit den Läufen zur EMX250 und EMX125 Europameisterschaft, bevor am Mittwoch die WM-Protagonisten an den Start zum 15. Weltmeisterschaftslauf des Jahres 2021 rollen. In der EM geht es um die 7. Läufe der Saison.

Für EMX250-Leader Nicholas Lapucci werden die restlichen Läufe in Italien ein Heimspiel. Mit seinem Vorsprung von 36 Punkten kann er noch nicht taktieren, sondern muss mit seiner Zweitakt-Werks-Fantic weiterhin auf Angriff setzen, denn seine Verfolger sind ebenfalls hungrig auf weitere Erfolge. Aus Belgien wurde heute bestätigt, dass Liam Everts nächstes Jahr für das deutsche DIGA Procross Team starten wird. Das Team, das in den letzten beiden Jahren als GASGAS Factory Team agierte, wird nächstes Jahr ein KTM-Satellitenteam werden. Liam Everts strebt nach Factory-Support und will sich für seinen WM-Einstieg bestmöglich verkaufen. «Mein WM-Einstieg in Sardinien, das Motocross der Nationen und die beiden Rennen in Deutschland und Frankreich - das war ein heftiges Pensum», erklärt der Sohn des zehnfachen Weltmeisters Stefan Everts. «In den letzten Tagen konnte ich mich ein wenig ausruhen und hoffe auf ein gutes Ergebnis», erklärte 'Liamski'.

Ähnlich ist die Situation des talentierten Niederländers Rick Elzinga (KTM), der von Max Nagl trainiert wurde, ist ganz ähnlich. Im Moment kümmert er sich zwar um seine Schulabschlüsse, doch er sagt ganz klar: «Entweder fahre ich nächstes Jahr für ein WM-Team oder ich beende meine Karriere.»

Auch die deutschen EMX250-Protagonisten wollen in Pietramurata glänzen: Jeremy Sydow (Yamaha) will den Boden, den er zu Saisonbeginn verletzungsbedingt einbüßte, jetzt wieder wettmachen und Maximilian Spies (Fantic) hat im Talkessel gezeigt, dass er die Top-10 erreichen kann.

Meisterschaftsstand EMX250 nach 6 von 10 Läufen:



1. Nicholas Lapucci (I), Fantic, 271

2. Kevin Horgmo (NOR), GASGAS, 235, (-36)

3. Rick Elzinga (NL), KTM, 208, (-63)

4. Liam Everts (B), KTM, 161, (-110)

5. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 154, (-117)

6. Cornelius Toendel (NOR), Yamaha, 128, (-143)

7. Yago Martinez (E), KTM, 128, (-143)

8. Hakon Fredriksen (NOR), Yamaha, 103, (-168)

9. Mike Gwerder (CH), KTM, 98, (-173)

...

13. Maximilian Spies (D), Fantic, 69, (-202)

...

25. Jeremy Sydow (D), Yamaha, 34, (-237)

In der EMX125 geht es am Dienstag ebenfalls in die 7.Runde. Valerio Lata (KTM) konnte seinen Vorsprung am letzten Samstag an gleicher Stelle auf 20 Punkte ausbauen. Aber die Hufo-Youngster sind wild und heiß, was ein Garant für spannende Rennen ist.

EMX-Tabelle nach Runde 6 von 9:



1. Valerio Lata (I), KTM, 221

2. Bobby Bruce (GB), GASGAS, 201, (-20)

3. Kay Karssemakers (NL) 186, (-35)

4. Ivano van Erp (NL), Yamaha, 164, (-57)

5. Lucas Coenen (B), Kawasaki, 148, (-73)

6. Scott Smulders, (NL), Husqvarna, 140, (-81)

...

28. Cato Nickel (D), KTM, 23, (-198)

...

30. Valentin Kees (D), KTM, 21, (-200)

...

33. Maximilian Werner (D), KTM, 16, (-205)

So können die Rennen in Pietramurata in MXGP-TV.com verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV

Zeitplan MXGP-TV Grand-Prix Of Pietramurata (MESZ):

Dienstag, 26. 10. 2021



11:00 - Studio Show mit Paul Malin

13:05 - EMX125 Lauf 1

13:55 - EMX250 Lauf 1



15:05 - EMX125 Lauf 2

16:00 - EMX250 Lauf 2