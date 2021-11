Lapucci (Fantic) und Lata (KTM) neue EMX-Champions

Bereits nach den ersten Läufen der EMX125 und EMX250 Europameisterschaften standen die Titelträger fest. Valerio Lata (KTM) stürzte und Nicholas Lapucci (Fantic) fuhr auf Sicherheit zu seinem ersten großen Titel.

Am heutigen Dienstag fielen im Rahmen des Grand-Prix Città di Mantova die Titelentscheidungen in den EMX-Klassen 250 und 125.

Fantic Maddii Racing Pilot Nicholas Lapucci zog die EMX250 am Ende durch und setzte damit auch in technologischer Hinsicht Akzente. Die Zweitakter sind gegen die Viertaktbikes bei gleichem Hubraum voll konkurrenzfähig. Lapucci dominierte die EMX250 vom ersten Rennen an und startete über die gesamte Saison 2021 mit dem 'redplate' des EM-Führenden. Während der Sommermonate zog sich der Italiener eine schmerzhafte Knieverletzung zu, die ihn zwar einbremste, ihn aber ansonsten nicht zurückwarf. Nach Rückschlägen wie in Lacapelle und im ersten Rennen von Arco konnte er sich immer wieder fangen und seine EM-Führung verteidigen. Lapucci punktete in jedem Lauf, fuhr stets mit Blick auf das große Bild, holte dabei aber trotzdem viermal den Tagessieg.

Die EMX250 Tagessieger der Saison 2021:

1. Matterley Basin: Nicholas Lapucci

2. Oss: Rick Elzinga

3. Lommel: Nicholas Lapucci

4. Kegums: Kevin Horgmo

5. Talkessel: Nicholas Lapucci

6. Lacapelle: Hakon Fredriksen

7. Arco-2: Cornelius Toendel

8. Arco-3: Kevin Horgmo

9. Mantova-1: Nicholas Lapucci

10. Mantova-2: Hakon Fredriksen

Zahl der Tagessiege 2021 EMX250:

Nicholas Lapucci: 4

Kevin Horgmo: 2

Hakon Fredriksen: 2

Rick Elzinga: 1

Cornelius Toendel: 1

Den Titelgewinn hatte Lapucci schon vor dem heutigen Rennen in Mantova in greifbarer Nähe. Er musste in den letzten beiden Läufen lediglich 5 Punkte holen, um den Titel sicherzustellen. Nach dem Start zum ersten Lauf ging er sofort in Fühlung und kontrollierte das Rennen 4 Runden lang von der Spitze. «Das war das längste Rennen meines Lebens», meinte der Italiener später. Als Horgmo von hinten näher rückte, ließ sich Lapucci auf keine unnötigen Scharmützel ein, die vielleicht mit einem Sturz oder Ausfall hätten enden können. Er dachte in diesem Moment nur noch an die Meisterschaft und schien dabei auch etwas zu verkrampfen, denn er wurde noch von Elzinga und Fredriksen überholt und kam nach 15 langen Runden sichtlich erleichtert auf Rang 4 ins Ziel. Das sicherte ihm vorzeitig den Titelgewinn 2021!

Nach dem Start zum zweiten Lauf wirkte der frisch gebackene WMX250 Europameister deutlich entspannter. Moto-2 wurde zum Schaulaufen des Siegers. Mit einem 4-1-Ergebnis schaffte es Lapucci sogar noch auf den zweiten Rang der Tageswertung. Der Norweger Hakon Fredriksen holte mit zwei zweiten Plätzen den Tagessieg. Fredriksen verbesserte sich damit in der Tabelle im letzten Rennen noch um zwei Plätze von Rang 7 auf P5! Horgmo wurde Gesamt-Zweiter, Elzinga verdienter Dritter.

Liam Everts, der sich am letzten Wochenende das Schulterblatt gebrochen hatte und deshalb nicht starten konnte, fiel 2 Plätze von Rang 5 auf P7 zurück.

Erfreulich war auch das Abschneiden der deutschen Fahrer im letzten Rennen: Jeremy Sydow (Yamaha) wurde auf den Plätzen 9 und 5 Gesamt-Achter vor Maximilian Spies auf Rang 9. Sydow, der die Hälfte der Saison verletzt pausieren musste, beendete die Saison immerhin auf Tabellenrang 14.

Ergebnis EMX250 Grand-Prix Città di Mantova:



1. Hakon Fredriksen (NOR), Yamaha, 2-2

2. Nicholas Lapucci (I), Fantic, 4-1

3. Rick Elzinga (NL), KTM, 3-3

4. Kevin Horgmo (NOR), GASGAS, 1-11

5. Yago Martinez (E), KTM, 6-6

6. Oriol Oliver (E), KTM, 5-7

7. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 10-4

8. Jeremy Sydow (D), Yamaha, 9-5

9. Maximilian Spies (D), Fantic, 13-8

10. Guillem Farres (E), GASGAS, 11-10

11. Cornelius Toendel (NOR), Yamaha, 7-15

12. Mike Gwerder (CH), KTM, 12-13

13. Camden Mc Lellan (RSA), Husqvarna, 8-18

14. Maxime Grau (F), Husqvarna, 17-12

15. Emil Weckman (FIN), Honda, 33-9

...

DNS: Liam Everts (B), KTM

Meisterschaftsendstand EMX250 nach 10 von 10 Läufen:



1. Nicholas Lapucci (I), Fantic, 438

2. Kevin Horgmo (NOR), GASGAS, 385, (-53)

3. Rick Elzinga (NL), KTM, 325, (-113)

4. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 287, (-151)

5. Hakon Fredriksen (NOR), Yamaha, 252, (-186)

6. Cornelius Toendel (NOR), Yamaha, 245, (-193)

7. Liam Everts (B), KTM, 227, (-211)

8. Yago Martinez (E), KTM, 227, (-211)

9. Emil Weckman (FIN), Honda, 154, (-284)

10. Mike Gwerder (CH), KTM, 141, (-297)

11. Oriol Oliver (E), KTM, 137, (-301)

11. Maxime Grau (F), Husqvarna, 136, (-302)

13. Maximilian Spies (D), Fantic, 119, (-319)

14. Jeremy Sydow (D), Yamaha, 117, (-321)

15. Guillem Farres (E), GASGAS, 112, (-326)

Valerio Lata gewinnt EMX125



Der Italiener Valerio Lata profitierte natürlich vom Verletzungsaus des zu Saisonbeginn so überlegenen Hakon Osterhagen. Aber solche Ausfälle gehören dazu und Valerio Lata war am Ende der beständigste Fahrer. Es ging in dieser Saison mehrmals auf und ab, doch am Ende ist er der verdiente Sieger der EMX125. Im ersten Lauf rangierte er nach mäßigem Start auf P10, kämpfte sich auf P5 nach vorne, stürzte und kam auf Rang 6 ins Ziel. Damit war er schon vor dem zweiten Lauf der neue Champion 2021!

Das belgische Talent Lucas Coenen machte auf seiner extravaganten Kawasaki mit KTM-Motor genau dort weiter, wo er am letzten Samstag aufgehört hatte. Er gewann erneut beide Läufe und erreichte damit sogar noch Rang 3 in der Endabrechnung. Valerio Lata heißt der neue EMX125 Europameister, Zweiter wurde Bobby Bruce und Dritter Lucas Coenen.

Ergebnis EMX125 Grand-Prix Città di Mantova:



1. Lucas Coenen (B), Kawasaki, 1-1

2. Karlis Reisulis (LAT), Yamaha, 3-6

3. Cas Valk (NL), Husqvarna, 2-8

4. Scott Smoulders (NL), Husqvarna, 4-7

5. Valerio Lata (I), KTM, 6-5

6. Ivano van Erp (NL), Yamaha, 15-2

7. Kay Karssemakers (NL), Husqvarna, 14-4

...

22. Valentin Kees (D), KTM, 18-20

...

DNS: Cato Nickel (D), KTM

DNS: Maximilian Werner (D), KTM

EMX125 Endstand nach 9 Läufen:



1. Valerio Lata (I), KTM, 330

2. Bobby Bruce (GB), GASGAS, 297, (-33)

3. Lucas Coenen (B), Kawasaki, 287 , (-43)

4. Kay Karssemakers (NL), Husqvarna 266, (-64)

5. Ivano van Erp (NL), Yamaha, 249, (-81)

6. Scott Smulders, (NL), Husqvarna, 226, (-104)

...

21. Valentin Kees (D), KTM, 54, (-276)

...

33. Cato Nickel (D), KTM, 23, (-307)

...

37. Maximilian Werner (D), KTM, 16, (-314)