Mantova: Nicholas Lapucci (Fantic) ist fast am Ziel

Mit Siegen in beiden Läufen setzte sich der italienische Maddii Racing Fantic Werksfahrer Nicholas Lapucci im vorletzten Rennen der EMX250 weiter ab und hat den Titel in Reichweite. Jeremy Sydow (Yamaha) hatte Pech.

9. und vorletzter Lauf zur EMX250 Europameisterschaft im Rahmen des Grands-Prix Of Lombardia im italienischen Mantova: Der italienische Lokalmatador und Titelaspirant Nicholas Lapucci gewann auf der Zweitakt-Werks-Fantic mit Start-Ziel-Siegen beide Läufe und holte sich damit den vierten EMX250 Tagessieg der Saison.

Im ersten Lauf musste er sich gegen den gut aufgelegten Spanier Yago Martinez (KTM) durchsetzen. In Moto-2 ließ Lapucci nichts anbrennen, startete erneut gut und verwies den gut aufgelegten Norweger Hakon Fredriksen (Yamaha) auf Rang 2.

Mit diesem souveränen Doppelsieg konnte Lapucci seine EM-Führung auf 45 Punkte gegenüber seinem Verfolger Kevin Horgmo (Yamaha) ausbauen. Er ist damit so gut wie Champion. In den letzten beiden Läufen am kommenden Dienstag genügen dem Italiener bereits 5 Punkte, um den Titel der EMX250 sicherzustellen.

In Mantova nicht am Start war Liam Everts (KTM). Als Folge seines schweren Crashs in Arco-3 fehlte ihm Kraft in der Schulter. 'Liamski' hofft auf einen Start zum Finale am Dienstag. In der EM-Tabelle fiel Everts durch diese Nullrunde von Rang 4 auf Platz 5 zurück.

Der deutsche Hutten Metaal Yamaha Pilot Jeremy Sydow zeigte im ersten Lauf nach verpasstem Start ein gutes Rennen. Der Sachse kämpfte sich von außerhalb der Top-20 auf Rang 12 nach vorne. Sein Start zum zweiten Lauf gelang ihm besser. Sydow kämpfte in Moto-2 im Bereich der Top-7, stürzte dann aber in Runde 9 nach einem technischen Defekt an einer Bergabpassage bei hohem Tempo und musste das Rennen aufgeben. In der Tabelle fiel Sydow von P14 auf P15 zurück.

Nicht am Start war diesmal Maximilian Spies. Der Ortrander startete in der EMX2t und holte in dieser Klasse den Titel.

Ergebnis EMX250 GP Of Lombardia:



1. Nicholas Lapucci (I), Fantic, 1-1

2. Oriol Oliver (E), KTM, 3-3

3. Hakon Fredriksen (NOR), Yamaha, 5-2

4. Yago Martinez (E), KTM, 2-8

5. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 4-7

6. Kevin Horgmo (NOR), GASGAS, 6-5

7. Rick Elzinga (NL), KTM, 8-6

8. Cornelius Toendel (NOR), Yamaha, 16-4

9. Emil Weckman (FIN), Honda, 11-9

10. Guillem Farres (E), GASGAS, 10-10

11. Mike Gwerder (CH), KTM, 7-19

12. David Braceras (E), KTM, 9-35

13. Maxime Grau (F), Husqvarna, 37 (DNF)-11

...

17. Jeremy Sydow (D), Yamaha, 12-34 (DNF)

...

DNS: Liam Everts (B), KTM, 6-6

DNS: Maximilian Spies (D), Fantic, 14-14

Meisterschaftsstand EMX250 nach 9 von 10 Läufen:



1. Nicholas Lapucci (I), Fantic, 395

2. Kevin Horgmo (NOR), GASGAS, 350, (-45)

3. Rick Elzinga (NL), KTM, 285, (-110)

4. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 258, (-137)

5. Liam Everts (B), KTM, 227, (-168)

6. Cornelius Toendel (NOR), Yamaha, 225, (-170)

7. Hakon Fredriksen (NOR), Yamaha, 208, (-187)

8. Yago Martinez (E), KTM, 197, (-198)

9. Emil Weckman (FIN), Honda, 142, (-253)

10. Mike Gwerder (CH), KTM, 124, (-271)

11. Maxime Grau (F), Husqvarna, 123, (-272)

12. Oriol Oliver (E), KTM, 107, (-288)

13. Maximilian Spies (D), Fantic, 98, (-297)

14. Guillem Farres (E), GASGAS, 91, (-304)

15. Jeremy Sydow (D), Yamaha, 89, (-306)