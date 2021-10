Garda-GP: Kevin Horgmo und Lucas Coenen Tagessieger

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann der Norweger Kevin Horgmo (Yamaha) den 8. Lauf zur EMX250 Europameisterschaft im Rahmen des Grands-Prix Of Garda. Lucas Coenen (Kawasaki) gewann beide Läufe der EMX125.

8. Lauf zur EMX250 Europameisterschaft in Pietramurata im Rahmen des Grand-Prix Of Garda in Pietramurata (Italien): Dreimal in Folge gewann ein Norweger einen EMX250 Europameisterschaftslauf. Fredriksen gewann in Lacapelle, Toendel siegte am Dienstag und diesmal war es Kevin Horgmo, der nach seinem Gesamtsieg in Kegums seinen zweiten Tagessieg holte.

Nach dem Start zum ersten Lauf stürzte EM-Leader Nicholas Lapucci mit seiner Zweitakt-Fantic in Führung liegend, fiel auf Rang 12 zurück und konnte sich im Rennen bis auf Rang 3 nach vorne kämpfen. Den ersten Lauf gewann Andrea Bonacorsi (Yamaha) vor dem späteren Tagessieger Horgmo.

Der zweite Lauf bot Dramatik von der ersten bis zur letzten Sekunde. Nicholas Lapucci ging wieder in Führung, konnte sich aber von Horgmo nicht absetzen. Lapucci konnte die Angriffe des Norwegers immer wieder abwehren oder nach dem Überholen sofort kontern. Das kostete Zeit. Von hingen rückten Cornelius Toendel und der wieder sehr gut gestartete Jeremy Sydow nach. Toendel ging an Lapucci vorbei in Führung, stürzte aber auf dem losen Untergrund und fiel auf Rang 6 zurück.

In Runde 9 setzte sich Horgmo gegen Lapucci durch und übernahm die Führung, die er bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand gab. Lapucci seinerseits brach etwas ein und verlor in den zwei folgenden Runden zwei Positionen. Zunächst verlor er eine weitere Position an Liam Everts (KTM) und danach einen weiteren Platz an Hakon Fredriksen.

Everts fuhr ein cleveres Rennen, nutzte die Außenlinien und kämpfte sich durch geschickt eingefädelte Überholmanöver von Rang 5 bis auf Platz 2 nach vorne. In der letzten Runde flog der Belgier mit einem haarsträubenden Crash nach einem weiten Bergabsprung über den Lenker ab. Zum Glück wurde er bei dem Überschlag nicht von seinem eigenen Bike getroffen. Der 17-Jährige rutschte noch ein paar Meter den Hang hinunter, konnte aber schnell wieder aus eigener Kraft aufstehen und das Rennen auf Platz 6 beenden. Horgmo gewann vor Fredriksen und Lapucci. Diese 3 Protagonisten standen in veränderter Reihenfolge auch auf dem Tagespodium.

Jeremy Sydow (Yamaha) rangierte bis zum Schluss in der Spitzengruppe und erreichte das Ziel auf Platz 4 nur 14,9 Sekunden hinter dem Sieger mit seinem besten Saisonergebnis. Mit den 32 Punkten, die Sydow heute holte, katapultierte er sich in der Meisterschaft auf Platz 13 nach vorne, und das, obwohl er nur 4 der 8 Rennen bestreiten konnte. Auch Maximilian Spies (Fantic) zeigte auf Gesamtrang 12 erneut eine gute Leistung.

Lapucci büßte von seinem Vorsprung von 33 Punkten 7 Punkte ein, bleibt aber weiterhin souverän an der Tabellenspitze. «Es waren schwierige Rennen hier», erklärte der Italiener. «Auf dem losen Untergrund ist es schwierig, die Leistung auf den Boden zu bekommen. Bei den nächsten Rennen im Sand [Anm.: in Mantova] werde ich hoffentlich die Vorteile des Zweitakters wieder besser nutzen können. Mit Blick auf die Meisterschaft geht das Ergebnis aber in Ordnung.»

Die letzten beiden Läufe finden im Rahmen der beiden Mantova-Grands-Prix am 6. und 9. November statt.

Ergebnis EMX250 GP Of Garda:



1. Kevin Horgmo (NOR), GASGAS, 2-1

2. Nicholas Lapucci (I), Fantic, 3-3

3. Hakon Fredriksen (NOR), Yamaha, 5-2

4. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 1-10

5. Cornelius Toendel (NOR), Yamaha, 4-5

6. Jeremy Sydow (D), Yamaha, 7-4

7. Liam Everts (B), KTM, 6-6

8. Rick Elzinga (NL), KTM, 11-8

9. Yago Martinez (E), KTM, 13-9

10. David Braceras (E), KTM, 10-15

11. Emil Weckman (FIN), Honda, 23-7

12. Maximilian Spies (D), Fantic, 14-14

...

17. Mike Gwerder (CH), KTM, 19-13

Meisterschaftsstand EMX250 nach 8 von 10 Läufen:

1. Nicholas Lapucci (I), Fantic, 345

2. Kevin Horgmo (NOR), GASGAS, 319, (-26)

3. Rick Elzinga (NL), KTM, 257, (-88)

4. Liam Everts (B), KTM, 227, (-118)

5. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 226, (-119)

6. Cornelius Toendel (NOR), Yamaha, 202, (-143)

7. Hakon Fredriksen (NOR), Yamaha, 170, (-175)

8. Yago Martinez (E), KTM, 162, (-183)

9. Emil Weckman (FIN), Honda, 120, (-225)

10. Maxime Grau (F), Husqvarna, 113, (-232)

11. Mike Gwerder (CH), KTM, 108, (-237)

12. Maximilian Spies (D), Fantic, 98, (-247)

13. Jeremy Sydow (D), Yamaha, 80, (-265)

EMX125: Coenens erster Tagessieg



Der 8. Lauf der EMX125 Europameisterschaft wurde vom belgischen Bud-Kawasaki-Fahrer Lucas Coenen dominiert. Der junge Belgier startet auf einem Bike, das aus einem Kawasaki-Rahmen und einem modifizierten KTM-Triebwerk besteht. Beide Coenen-Brüder haben in diesem Jahr schon zahlreiche Führungsrunden absolviert und Lucas Coenen konnte am letzten Dienstag auf der Strecke in Pietramurata seinen ersten Laufsieg feiern. Nun hat es mit einem am Ende ungefährdeten Doppelsieg für den Belgier auch zum Tagessieg gereicht. Damit verbesserte sich Lucas Coenen in der Meisterschaft auf Rang 4 und es fehlen ihm nur noch 4 Punkte auf den Niederländer Kay Karssemakers (Husqvarna) auf Rang 3. Der Lette Karlis Reisulis (Yamaha) freute sich über seinen ersten Podiumserfolg. Bobby Bruce (GASGAS) wurde mit einem 3-4-Ergebnis Gesamt-Dritter.

EM-Leader Valerio Lata (KTM) schaffte es diesmal zwar nicht aufs Podium, bleibt aber mit 22 Punkten Vorsprung vor dem letzten Lauf weiterhin auf Titelkurs.

Ergebnis EMX125 GP Of Garda:



1. Lucas Coenen (B), Kawasaki, 1-1

2. Karlis Reisulis (LAT), Yamaha, 2-3

3. Bobby Bruce (GBR), GASGAS, 3-4

4. Valerio Lata (I), KTM, 6-5

...

15. Valentin Kees (D), KTM, 15-14

...

DNS: Cato Nickel (D), KTM

DNS: Maximilian Werner (D), KTM

EMX-Tabelle nach Runde 8 von 9:



1. Valerio Lata (I), KTM, 299

2. Bobby Bruce (GB), GASGAS, 277, (-22)

3. Kay Karssemakers (NL), Husqvarna 241, (-58)

4. Lucas Coenen (B), Kawasaki, 237 , (-62)

5. Ivano van Erp (NL), Yamaha, 221, (-78)

6. Scott Smulders, (NL), Husqvarna, 194, (-105)

...

23. Valentin Kees (D), KTM, 50, (-249)

...

31. Cato Nickel (D), KTM, 23, (-276)

...

35. Maximilian Werner (D), KTM, 16, (-283)