Liam Everts (KTM) Saisonaus: Schulterblatt gebrochen

Bei einer MRT-Untersuchung wurde bei Liam Everts (KTM) ein Bruch des Schulterblattes festgestellt, den er sich bei einem Crash im Training zum Grand-Prix Of Lombardia zugezogen hatte. Seine Saison ist damit beendet.

Liam Everts überstand am letzten Wochenende in Pietramurata einen heftigen Crash im zweiten Lauf der EMX250 weitgehend unbeschadet. Der 17-Jährige stürzte am Samstag in Mantova während des Zeittrainings erneut und verletzte sich schwerer als zunächst befürchtet.

Im Gegensatz zu dem heftigen Abflug in Arco war der Mantova-Crash kein schwerer Sturz, aber 'Liamski' landete direkt auf seiner Schulter. Danach konnte er den Arm nicht mehr heben und musste die Wertungsläufe in Mantova absagen. Zunächst klangen Liam und sein Umfeld noch optimistisch, denn im 'medical center' an der Strecke wurden keine Brüche entdeckt. Zunächst hieß es, Everts könne am kommenden Dienstag bereits wieder zum letzten EMX250-Rennen der Saison antreten.

Erst ein später durchgeführter MRT-Scan brachte neue Erkenntnisse: «Die heutige Untersuchung ergab, dass ich mir einen Schulterbruch zugezogen habe», erklärte Everts. «Es ist schade, dass die Saison so enden muss. Andererseits bin ich froh, dass der Bruch überhaupt entdeckt worden ist.»

Everts befindet sich derzeit auf dem Heimweg von Mantova nach Belgien, wo er sich von dem renommierten Arzt Dr. Claes untersuchen und behandeln lassen wird. Noch ist unklar, ob eine Operation erforderlich ist.

Auch die geplanten Tests mit seinem neuen Team DIGA-Procross müssen jetzt verschoben werden. Nächstes Jahr wird Everts in die MX2-WM aufsteigen. DIGA Procross, das in den letzten Jahren als GASGAS Junior Factory Team antrat, wird ab der kommenden Saison zu KTM wechseln. «Dass die Tests ausfallen ist schade, aber das ist nicht das größte Problem. Ich will jetzt die Schulter so schnell wie möglich wieder in Ordnung bringen und dann sehen wir weiter.»

In der EMX250 rangiert Everts vor dem letzten Rennen am kommenden Dienstag auf Platz 5, nur 2 Punkte vor dem Norweger Cornelius Toendel (Yamaha). Everts wird also beim letzten Rennen voraussichtlich zurückfallen.

Meisterschaftsstand EMX250 nach 9 von 10 Läufen:



1. Nicholas Lapucci (I), Fantic, 395

2. Kevin Horgmo (NOR), GASGAS, 350, (-45)

3. Rick Elzinga (NL), KTM, 285, (-110)

4. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 258, (-137)

5. Liam Everts (B), KTM, 227, (-168)

6. Cornelius Toendel (NOR), Yamaha, 225, (-170)

7. Hakon Fredriksen (NOR), Yamaha, 208, (-187)

8. Yago Martinez (E), KTM, 197, (-198)

9. Emil Weckman (FIN), Honda, 142, (-253)

10. Mike Gwerder (CH), KTM, 124, (-271)

11. Maxime Grau (F), Husqvarna, 123, (-272)