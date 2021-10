Papenmeier siegt, Courtney Duncan ist Weltmeisterin 23.10.2021 - 21:41 Von Thoralf Abgarjan

© mxgp.com Courtney Duncan wurde Weltmeisterin 2021 © mxgp.com Larissa Papenmeier gewann in Trentino das Saisonfinale der Damen-WM

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann Larissa Papenmeier (Yamaha) das Finale der Frauen-WM in Trentino. Kiara Fontanesi (Yamaha) stürzte in beiden Läufen und fiel in der WMX auf Rang 3 zurück. Papenmeier wurde Gesamt-Vierte.