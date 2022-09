SidecarCross-DM Hennweiler: Zweifache Vorentscheidung

Erwartungsgemäß dominierten beim vorletzten Rennen der SidecarCross-DM 2022 in Hennweiler die Favoriten Benjamin Weiss/Patrick Schneider. Im DMSB-Pokal bauten Patrick Hengster/Celina Jahn weiter ihren Vorsprung aus.

Es müssten sich böse Wunder ereignen, wenn die Favoriten beider SidecarCross-Klassen beim Finale in Dreetz ihre Titel nicht klarmachen könnten. In der DM-Wertung dominierten die Vorarlberger Benjamin Weiss/Patrick Schneider beim vorletzten Rennen in Hennweiler mangels kampfstarker ausländischer Konkurrenz klar. Den ersten Start gewannen Tobias Blank/Justin Blume. Auf dem seit jeher für Gespanne überwiegend engen Hunsrücker Parcours brauchten die bald dichtauf folgenden Tabellenführer etwas Zeit für eine erfolgreiche Attacke, doch zur Mitte des Rennens gaben sie den Ton an.

Derweil kämpften sich Martin Walter/William Leutwyler an Marcel Faustmann/Julian Zimmermann vorbei. Walter konnte den Schweizer als Ersatz für seinen an Grippe erkrankten Stammbeifahrer Philipp Frommherz gewinnen. Und der am Ende ausgepumpt wirkende Leutwyler machte im Boot nach wochenlanger Rennabstinenz einen wirklich guten Job. Faustmann musste schon kurz nach dem Start ohne Vorderbremse auskommen, weil sich die Hydraulikleitung vom Sattel gelöst hatte. Umso bemerkenswerter ist, dass er auf dem bergigen Hennweiler-Kurs den fünften Platz retten konnte. Ebenso bemerkenswert war die Aufholjagd von Adrian Peter/Nicky Debruyne. Aus dem Mittelfeld arbeiteten sich der Marburger und sein belgischer Beifahrer auf Rang drei vor. Und das auf einer Strecke mit wenigen Überholmöglichkeiten.

Nach dem zweiten Start war die überwiegend enge Piste vor allem für Blank/Blume kein Hinderungsgrund, nach vorn zu preschen. Beim Start hatte Blank den Motor abgewürgt, machte aber schnell einige Plätze gut. Hinter Christian Hentrich/Simon Lenz wurde das Überholen schwierig. Nur mit einem etwas haarigen Manöver, wie Beifahrer Blume zu Protokoll gab, konnte Blank vorbeiziehen.

Abgesehen davon, dass Hentrich wiederum die meisten Pokal-Punkte sammelte, beendeten Hengster/Jahn auch dieses Duell um den Pokal-Titel zu ihren Gunsten. Vorrangig wegen der Verfassung der Beifahrer. Während Celina Jahn wie gewohnt topfit antrat, laborierte Erlecke-Partner Niklas Hotze weiterhin an seinem operierten Handgelenk. So musste Erlecke wiederum das Tempo drosseln. Bei gleicher Ausgangslage zum Finale in Dreetz dürfte er keine Chance haben, den Spieß noch umzudrehen.

Als Dritte im DMSB-Pokal produzierten Hendrik Hartmann/Ronny Benning im Freien Training einen kapitalen Abflug. «Hatte sich super angefühlt und ich wollte die Sprungkombinationen, wie ich sie vom Training gewohnt war, schon mal ‚warm‘ springen und Ronny schmackhaft machen. Hatte auch mehrfach gut geklappt. Aber auf einmal standen wir zu quer in der Luft und das Unglück nahm seinen Lauf», berichtete Hartmann vom Krankenbett. Glücklicherweise war der Sturz weniger folgenreich als zunächst befürchtet.

Am nächsten Wochenende steigt das GP-Finale in Rudersberg. Mit von der Partie sind aus deutscher Sicht Blank/Blume, Faustmann/Zimmermann, Weinmann/Weinmann und Martin Walter, sofern Philipp Frommherz oder William Leutwyler einsatzbereit sind. Tim Prümmer wird auf das Spektakel verzichten, damit Beifahrer Jarno Steegmans sein lädiertes Knie ausheilen lassen kann. Denn nach dieser Saison kommt die nächste – schneller als man annimmt.

Resultate Motocross-Gespann-DM Hennweiler/D:

1. Lauf: 1. Weiss/Schneider (A), VMC-Zabel. 2. Blank/Blume (D), VMC-Zabel. 3. Peter/N.Debruyne (D/B), WSP-Zabel. 4. M.Walter/Leutwyler (D/CH), VMC-Zabel. 5. Faustmann/Zimmermann (D), VMC-Zabel. 6. Hentrich/Lenz (D), VMC. 7. J.Hoormann/Schlinnertz (D), VMC-Zabel. 8. Hengster/Jahn (D), WSP-Zabel. 9. J.Weinmann/N.Weinmann (D), Mefo-Husqvarna. 10. Erlecke/Hotze (D), WSP-KTM. 11. J.Hildebrandt/Schödl (D), VMC-Zabel. 12. Bossert/F.Siegle (D), WSP-Zabel. 13. Wegner/Hoffmann (D), WSP-Zabel. 14. N.Degenhardt/P.Schmidt (D), VMC-KTM. 15. A. Knübben/ (D), WSP-KTM.



2. Lauf: 1. Weiss. 2. Peter. 3. Walter. 4. Faustmann. 5. Blank. 6. Hentrich. 7. Hoormann. 8. Weinmann. 9. Hengster. 10. Erlecke. 11. Wegner. 12. Hildebrandt. 13. Bossert. 14. Degenhardt. 15. Knübben.



DM-Stand nach 18 von 20 Läufen: 1. Weiss 327 Punkte. 2. Peter 289. 3. Faustmann 281. 4. Walter 260. 5. Blank 259. 6. Hoormann 196. 7. Weinmann 156. 8. Knübben 152. 9. Vanluchene 150. 10. Prümmer 107.



DMSB-Pokalstand nach 18 von 20 Läufen: 1. Hengster 399 Punkte. 2. Erlecke 374. 3. Wegner 310. 4. H.Hartmann 282. 5. Hildebrandt 238.