SidecarCross-DM Warching: Prümmer auf Titelkurs

Nachdem die Tabellenführer Weiss/Schneider beim Lauf SidecarCross-DM 2023 in Warching bereits im Freien Training unglücklich stürzten, machten Prümmer/Lebreton mit zwei Siegen einen Riesenschritt in Richtung Titel.

Zum 50. Vereins-Jubiläum richtete der MV Warching erstmals seit langen Jahren wieder eine Deutsche Meisterschaft aus. Und es wäre eine perfekte Feier für den Traditionsverein geworden, hätte das Wetter besser mitgespielt. Bei herbstlichen Temperaturen und starkem Wind wurde die Piste immer wieder zwangsbewässert.

Bereits am Vormittag dieses drittletzten DM-Rennens könnte die Titel-Entscheidung gefallen sein. Als Benjamin Weiss/Patrick Schneider im Freien Training unglücklich mit einem Kontrahenten kollidierten, kippte ihr Gespann um und Weiss zog sich einen Schlüsselbeinbruch zu. Bereits am kommenden Wochenende findet in Dolle nördlich von Magdeburg das vorletzte Meisterschafts-Rennen statt – ohne die Österreicher. Und ob die Titelverteidiger zum Finale in Gerstetten (24.9.) überhaupt antreten können, ist eher fraglich.

So waren Tim Prümmer/Rodolphe Lebreton in Warching die klaren Favoriten. Das deutsch-französische Duo nutzte seine Chance brillant und führte im ersten Lauf bei besten Streckenbedingungen vom Start weg. Adrian Peter/Joel Hoffmann sicherten sich bald den zweiten Rang vor Tobias Blank/Justin Blume, während Joachim Reimann/Martin Betschart schlecht und die Weinmann-Brüder noch schlechter vom Startgitter weggekommen waren. Doch die beiden Linksläufer kämpften sich zügig nach vorn vor, erst hinter den viertplatzierten tschechischen Gästen Jan Polivka/Miroslav Zatloukal war die Aufholjagd beendet. Etwas weiter hinten fanden Christian Hentrich/Simon Lenz bis ins Ziel keinen Weg an Patrick Hengster/Celina Jahn vorbei.

Wie immer gab es auch Verlierer. Nick Uhlig/Nick Kutschke wurden von den Tschechen „im Sprung abgeräumt“ (O-Ton), Lukas Erlecke mit Ersatzmann Gordon Bothur pausierte mit plattem Hinterreifen im Helferraum und Andre Knübben/Roberts Uzans mussten sich mit defektem Lenkungsdämpfer über die Runden quälen. Martin Walter/Robin Walzhauer hatten bald nach dem Start nur noch den vierten Gang zur Verfügung.

Zum zweiten Lauf hatten Regenschauer die Piste rutschig gemacht. Um dennoch flüssiges Fahren zu gewährleisten, nahm die Rennleitung einen kritischen Abschnitt heraus. Diesmal gewannen Peter/Hoffmann den Start vor Prümmer/Lebreton und konnten die Führung auf dem nun knifflig zu fahrenden Kurs einige Zeit behaupten. Überholen war riskant, weshalb alle Teams recht vorsichtig agierten. Wie plötzlich man sich im Gebüsch wiederfand, demonstrierten Erlecke/Bothur.

Doch wollte sich Prümmer den zweiten Sieg nicht entgehen lassen und blies zum Angriff – erfolgreich. Hinter ihnen hatten die Lokalmatadoren Leon Hofmann/David Decker und Hengster/Jahn einen starken Auftritt. Wiederum dahinter bremste Blank seinen Motor aus, der dichtauf folgende Hentrich konnte nicht mehr ausweichen. Reimann/Betschart sowie Joshua und Noah Weinmann nutzten ihre Chance und quetschen sich vorbei. Als Nächstes attackierte sie Hengster erfolgreich. In der Schlussphase konnte Reimann noch dem sich geschickt wehrenden Hofmann den dritten Platz streitig machen, was den Weinmännern nicht mehr gelang. Für Uhlig lief das Rennen suboptimal, nachdem er seinen Motor ausgebremst hatte.

Im DMSB-Pokal übernahmen Nick und Kris Degenhardt die Führung, nachdem Pierre Seiffert wegen eines Bänderrisses bis auf Weiteres ausfällt. Außer dem BMW-Duo waren in Warching lediglich Marcus Prokesch/Ronny Benning als Pokal-Teams vertreten. Kein gutes Zeichen. Noch übler dürfte es für das deutsche Gespanncross kommen, wenn der DMSB tatsächlich keine Equipe für die Team-EM im italienischen Cingoli zusammenbringt. Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen hat keines der Spitzengespanne die Motivation, in Italien anzutreten. SPEEDWEEK.com wird in Kürze ausführlich berichten.

Auch im Quad-Lager gibt es in puncto Team-EM noch offene Fragen. Immerhin ist bei den Vierrädern eine Teilnahme geplant. Gewiss mit von der Partie wird Manfred Zienecker sein, nachdem er in Warching vorzeitig Deutscher Meister wurde.

Resultate Motocross-Gespann-DM Warching/D:

1. Lauf: 1. Prümmer/Lebreton (D/F), WSP-KTM. 2. Peter/Hoffmann (D), WSP-Zabel. 3. Blank/Blume (D), VMC-Zabel. 4. Polivka/Zatloukal (CZ), WSP-Zabel. 5. J.Reimann/M.Betschart (D/CH), VMC-Zabel. 6. J.Weinmann/N.Weinmann (D), VMC-KTM. 7. Hengster/Jahn (D), WSP-Zabel. 8. Hentrich/Lenz (D), VMC-KTM. 9. L.Hofmann/Decker (D), VMC-Mega. 10. A.Knübben/Užāns (D/LV), WSP-KTM. 11. Schmid/Kälin (D), EML-Zabel. 12. Erlecke/Bothur (D), WSP-KTM. 13. N.Degenhardt/K.Degenhardt (D), WSP-BMW. 14. Prokesch/Benning (D), VMC-Zabel. 15. M.Walter/Walzhauer (D), VMC-Zabel.



2. Lauf: 1. Prümmer. 2. Peter. 3. Reimann. 4. Hofmann. 5. J.Weinmann. 6. Hengster. 7. Hentrich. 8. T.Blank. 9. Polivka. 10. Uhlig/Kutschke (D), WSP-Mega. 11. M.Walter. 12. N.Degenhardt. 13. Schmid. 14. Prokesch. 15. Erlecke. 16. Knübben.



DM-Stand nach 12 von 16 Läufen: 1. Prümmer 220. 2. Weiss 173. 3. Blank 161. 4. J.Reimann 146. 5. Weinmann 144. 6. Hentrich 124. 7. Peter 120. 8. Erlecke 116. 9. Uhlig 112. 10. Hengster 108.



DMSB-Pokalstand nach 12 von 16 Läufen:

1. Degenhardt 206. 2. Seiffert 173. 3. Prokesch 165. 4. Veit 126. 5. Reipen 92.