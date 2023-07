SidecarCross-WM, Cusses Gorse: Wieder ein Patt

Während sich Vanluchene/Musset und Bax/Cermak auch beim England-GP die Siege teilten, fielen Hermans/van den Bogaart komplett aus und können damit ihre Titelhoffnungen begraben.

In den nun anstehenden drei Rennen müssten Wunder geschehen, damit Koen Hermans/Ben van den Bogaart überhaupt in Schlagdistanz zu den beiden führenden Teams kommen. Geschweige denn ein Wort um den WM-Titel mitreden können. Gleich zwei Ausfälle wegen technischer Probleme haben die Niederländer derart ins Hintertreffen gebracht, dass sie realistisch nur noch Aussichten auf WM-Bronze haben.

Derweil konnten die Weltmeister Etienne Bax/Ondrej Cermak nach neuerlichem Punktegleichstand keinen Boden auf die Tabellenführer Marvin Vanluchene/Nicolas Musset gut machen. Doch nur 18 Punkte Differenz versprechen drei spannende Runden in der Schlussphase dieser WM-Saison.

Selbstredend ließen einige englischen Spitzenteams es sich nicht nehmen, zumindest beim Heim-Grand-Prix WM-Luft zu schnuppern. Und wenn man die Ergebnislisten anschaut, drängt sich der Verdacht auf, dass die Veranstalter von Cusses Gorse ihre Strecke ziemlich auf die heimischen Linksläufer zugeschnitten hatten. Dass die WM-Dauerstarter Brett Wilkinson/Joe Millard in der Regel vorne mitmischen, ist ohnehin klar. Wenn sie nicht – wie diesmal im Duell mit Vanluchene – ihr Gespann aufs Dach legen. Doch ein sechster und ein dritter Rang der WM-Gaststarter Jake Brown/Josh Chamberlain ist schon ungewöhnlich.

Marco Heinzer/Ruedi Betschart nutzten die Gegebenheiten konsequent, lieferten zwei starke Rennen ab und dürften damit ihren neunten WM-Platz vor Gert van Werven/Robbe de Venne weitgehend abgesichert haben, zumal die Niederländer im zweiten Lauf ausfielen. Auch die ebenfalls auf Linksläufer setzenden Weinmann-Brüder Joshua und Noah bestätigten mit zwei zwölften Plätzen ihre Form. Dabei wäre im ersten Durchgang sogar der zehnte Rang möglich gewesen, wenn ihnen nicht noch ein kleiner Fahrfehler unterlaufen wäre.

Den ersten Start gewannen Bax/Cermak vor Vanluchene/Musset, Hermans/van den Bogaart und den Lielbardis-Zwillingen. Doch bald konnte das belgisch-französische Duo vorbeiziehen und die Führung behaupten. Justin Keuben/Dion Rietman düsten nach einem Problem am Startgitter als Letzte los und erkämpften noch den siebten Rang. Dies auf einer Piste, die bei teils ergiebigem Regen kaum mehr als eine griffige Spur bot. Davy Sanders/Luc Rostingt fielen mit Kettenriss aus, Gert Gordejev zog sich bei einem Startcrash eine Handverletzung zu.

Beim zweiten Start übernahmen Bax/Cermak sofort die Führung, während Vanluchene/Musset nur als Fünfte aus den ersten Kurven kamen. Bis sie die vor ihnen kämpfenden Gespanne überholt hatten, waren ihre Haupt-Gegner schon auf und davon.

Tim Prümmer/Rodolphe Lebreton waren wie üblich bei den Starts vorne mit von der Partie. Doch im ersten Lauf versagte bald der Lenkungsdämpfer seinen Dienst. Ohne das für schnelle Runden wichtige Bauteil konnte die deutsch-französische Notgemeinschaft nur mehr Schadensbegrenzung betreiben. Der zweite Durchgang lief nach einem Top-Start trotz teilweise schwächelnder Vorderradbremse deutlich besser. Zufrieden war Prümmer jedoch nicht: «Mit den möglichen Punkten im ersten Lauf hätten wir zu Davy Sanders aufgeholt.» Aber: Ausgleichende Gerechtigkeit, denn der Belgier hatte – siehe oben – sogar einen Totalausfall hinnehmen müssen.

Kurz entschlossen hatten sich Adrian Peter/Joel Hoffmann entschlossen, entgegen ihrer ursprünglichen Pläne doch den England-GP zu bestreiten. Das Quali-Race begann gut, bis Romaric Chanteloup/Bastien Chopin sie ohne Not ins Aus schob. Trotz kleinerer Blessuren punkteten die engagierten WM-Teilnehmer in beiden Läufen.

Bevor die WM am 19./20.8. in die drittletzte Runde geht, stehen in Warching (6.8.) und Dolle (13.8.) zwei DM-Rennen an. Hier bleibt es im Titelkampf zwischen den Tabellenführern Benjamin Weiss/Patrick Schneider und ihrem Haupt-Widersacher Tim Prümmer äußerst spannend. Infos: moto-warching.de, msvdolle.de

Resultate Motocross-Gespann-WM Cusses Gorse/GB:

1. Lauf: 1. Vanluchene/Musset (B/F), VMC-Zabel. 2. E.Bax/O.Cermak (NL/CZ), WSP-Husqvarna. 3. D.Lielbardis/B.Lielbardis (LV), WSP-Mega. 4. Heinzer/R.Betschart (CH), VMC-KTM. 5. Wilkinson/Millard, (GB), WSP-AMS. 6. J.Brown/Chamberlain (GB), VMC-Zabel. 7. J.Keuben/Rietman (NL), VMC-Zabel. 8. K.Prunier/E.Prunier (F), WSP-Zabel. 9. Gert van Werven/de Venne (NL), WSP-TM. 10. Chanteloup/Chopin (F), WSP-Zabel. 11. Wijers/L.van de Putten (NL), VMC-Zabel. 12. J.Weinmann/N.Weinmann (D), VMC-AMS. 13. Foden/Humphrey (GB), WSP-AMS. 14. Foyle/Phelps (GB), WSP-Zabel. 15. Kinge/Horton (GB), WSP-Zabel. 16. Wisselink/Vincent (NL), WSP-Zabel. 17. T.Grahame/S.Grahame (GB), VMC-Zabel. 18. Prümmer/Lebreton (D/F), WSP-KTM. 19. Peter/Hoffmann (D), VMC-Zabel. 20. S.Brown/Cooper (GB), VMC-AMS.



2. Lauf: 1. Bax. 2. Vanluchene. 3. J.Brown. 4. Lielbardis. 5. J.Keuben. 6. Prümmer. 7. Heinzer. 8. Foden. 9. Sanders/Rostingt (B/F), WSP-Mega. 10. Prunier. 11. S.Brown. 12. Weinmann. 13. Wijers. 14. Foyle. 15. Chanteloup. 16. M.Keuben/Snel (NL), VMC-KTM. 17. Grahame. 18. Peter. 19. B.Wilkinson. 20. S. van der Veldt/A. van der Veldt (NL), WSP-AMS.



WM-Stand nach 20 von 28 Läufen: 1. Vanluchene 446 Punkte. 2. Bax. 428. 3. Hermans 345. 4. Wilkinson 288. 5. Lielbardis. 274. 6. J.Keuben 269 7. Sanders 236. 8. Prümmer 217. 9. Heinzer 202. 10. Van Werven 159. 19. Weinmann 67. 22. Peter 45. 27. Weiss 26. 34. Käser 11. 50. Blank u. Uhlig je 2.