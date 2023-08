Am Boden liegend erfasst: Weiss trotzdem in Dolle

Glücklicherweise erwies sich die Verdachtsdiagnose nach dem Sturz der Titelverteidiger als falsch. Benny Weiss/Patrick Schneider starten doch beim vorletzten Rennen der Motocross-Gespann-DM in Dolle.

Ein harmloser Sturz im freien Training am vergangenen Sonntag in Warching dürfte Benjamin Weiss/Patrick Schneider ihren zweiten DM-Titel kosten. «Patrick und ich sind umgekippt, was weiter nicht schlimm war. Ich wurde dann unglücklicherweise am Boden liegend von einem nachkommenden Gespann erfasst», schilderte Weiss. Mit Verdacht auf Knochenbrüche wurde er ins Krankenhaus Donauwörth gebracht.

Nach eingehender Untersuchung und einer Nacht zur Beobachtung gab es Entwarnung. Diagnosen wie «Schleudertrauma der Halswirbelsäule, starke Prellungen der Brustwirbelsäule, der linken Schulter und des Schlüsselbeins» würden Normalsterblichen reichen, ärztlicherseits mindestens zwei Wochen Auszeit vom Arbeitsleben gewährt zu bekommen. Doch für Crossfahrer mit Titelambitionen ist dies alles kein ernsthafter Grund, das nächste wichtige Rennen auszulassen. So haben sich die Vorarlberger nach Besserung von Bennys Beschwerden kurzfristig entschlossen, die weite Reise nach Dolle nördlich von Magdeburg anzutreten. Devise: «Mal sehen, wie’s geht…»

Allerdings ist der DM-Titel in weite Ferne gerückt. Tim Prümmer und sein Aushilfsbeifahrer Rodolphe Lebreton führen nach Warching mit 47 Punkten Vorsprung. Da beide Teams vom Tempo her auf Augenhöhe agieren, können Weiss/Schneider den Spieß aus eigener Kraft nicht mehr umdrehen. Dennoch ist ihre Teilnahme beim vorletzten DM-Rennen wichtig, denn mit nur zwölf Zählern Rückstand lauern Tobias Blank/Justin Blume auf die Silbermedaille. Joachim Reimann/Martin Betschart haben ebenso wie die Weinmann-Brüder Joshua und Noah noch Chancen auf den dritten DM-Rang – vor allem, wenn Weiss/Schneider kampflos aufstecken. Zumindest im Kampf um die Plätze 2 bis 4 ist also weiterhin Hochspannung angesagt. Info für Kurzentschlossene: msvdolle.de.

DM-Stand nach 12 von 16 Läufen: 1. Prümmer, 220 Punkte. 2. Weiss 173. 3. Blank 161. 4. J. Reimann 146. 5. Weinmann 144. 6. Hentrich 124. 7. Peter 120. 8. Erlecke 116. 9. Uhlig 112. 10. Hengster 108.



DMSB-Pokalstand nach 12 von 16 Läufen: 1. Degenhardt 206. 2. Seiffert 173. 3. Prokesch 165. 4. Veit 126. 5. Reipen 92.