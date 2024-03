SidecarCross-DM: Es wird einen neuen Champion geben

Wenn am Ostermontag in Hänchen das erste Rennen zur Deutschen Motocross-Meisterschaft der Gespanne startet, sind die Karten neu gemischt. Nicht zuletzt, weil die Titelträger der beiden letzten Jahre nicht mehr antreten.

Nach aktuellem Stand werden mindestens 23 Gespanne auf der Sandstrecke am Weinberg nahe Cottbus antreten, darunter auch die lettischen Lielbardis-Brüder Daniels und Bruno, die in diesem Jahr von Belgien aus ihre Saison bestreiten und wiederum auf die Mega-Zweitakter von Raimund Söllinger setzen. Als Gastfahrer in Hänchen haben sich zudem die Esten Markus Normak/Karl-Albert Kasesalu angekündigt.

Nicht mehr mit von der Partie sind dagegen die Deutschen Meister Tim Prümmer/Rodolphe Lebreton, die am Ostersamstag ihren zweiten Lauf zur Niederländischen Meisterschaft in Oldebroek bestreiten. Auch die Österreicher Benjamin Weiss/Patrick Schneider, 2022 Deutsche Meister, verzichten auf eine DM-Teilnahme zugunsten der Weltmeisterschaft.

Damit ist der nationale Titel in diesem Jahr für ein neues Team vakant. Zu den Favoriten gehören in erster Linie die letztjährigen Vizemeister Tobias Blank/Justin Blume, die DM-Dritten Joshua und Noah Weinmann sowie Lukas Erlecke/Leon Freygang und Adrian Peter/Joel Hoffmann. Letztere setzen nun auf einen von Patrik Zurfluh vorbereiteten KTM-Viertakter. Wie übrigens auch Patrick Hengster/Celina Jahn.

Nach seiner Verletzungspause will Jan Hoormann mit Beifahrer Andy Schlinnertz wieder vorne mitmischen. Ebenso die DM-Urgesteine Nick Uhlig und Markus Prokesch/Ronny Benning. Nach 15 Jahren Abstinenz kehrt überdies Tobias Hertfelder in die Szene zurück, unterstützt wird er vom wiedergenesenen Beifahrer Julian Zimmermann. Bemerkenswert: Dem 42-jährigen Betriebswirtschaftler und Sachbuchautor widmet Wikipedia einen Beitrag.

Weiterhin nimmt André Knübben einen neuen Anlauf mit Florian Plettke im Boot. Bleibt zu hoffen, dass der talentierte Mönchengladbacher die Technik seines Gespannes diesmal besser im Griff hat. Im Startfeld sind überdies einige Nachwuchs-Gespanne vertreten. Spannung ist bei der ersten Standortbestimmung jedenfalls garantiert. Dazu kommt, dass die Teams mit Erfahrung auf Sandpisten bei der diesjährigen Streckenauswahl klar im Vorteil sind. Weitere Infos unter motocross-haenchen.de

Termine Motocross-Gespann-DM 2024:

01.04. Hänchen

01.05. Wriezen

05.05. Schopfheim

19.05 Geisleden

09.06. Schwedt

26.07. Dolle

08.09. Gerstetten