Sidecarcross-NK Oldebroek: Osterbesuch in Hänchen

Beim zweiten Rennen zur niederländischen Meisterschaft in Oldebroek errangen Tim Prümmer/Rodolphe Lebreton die Laufränge sechs und vier. Entgegen ihren vorherigen Plänen starten sie nun am Ostermontag in Hänchen.

Planmäßig traten Tim Prümmer und Rodolphe Lebreton am Ostersamstag zum zweiten Rennen der niederländischen Meisterschaft an. Zwar war die Veranstaltung bestens organisiert, doch bei vierzig (!) Startern für die Top-Teams ein Lotteriespiel. Aufgrund des stark differierenden Leistungsniveaus – vorne wurde WM-Tempo gefahren – standen häufig Überrundungen an, was sich bei der teils einspurige Sandpiste und manchem im Sand havarierten Gespann schwierig gestaltete. Dazu kamen extrem kurze Vorbereitungszeiten: nur fünf Minuten freies und kaum weniger magere zwölf Minuten Zeittraining.

Derartige Rahmenbedingungen bremsten die Tabellenführer Koen Hermans/Ben van den Bogaart ein, die sich nach ihrem brillanten Auftritt in Oss mit dem dreizehnten Startplatz und dann mit den Laufrängen fünf und zwei bescheiden mussten. Den Tagessieg fuhren die Lielbardis-Zwillinge Daniels und Bruno ein, die sich im ersten Durchgang lediglich Justin Keuben/Dion Rietman geschlagen geben mussten.

Prümmer/Lebreton zogen sich mit einem achten Startplatz besser aus der Affäre. Beim Start zum ersten Lauf gingen sie zunächst in Führung. „Aber dann wählte ich falsche Spuren und wurde durchgereicht“, resümiert Prümmer selbstkritisch. Unglücklicherweise verkeilte sich das deutsch-französische Gespann noch mit einem Überrundeten, konnte aber in der Schlussphase wieder auf den sechsten Rang vorziehen. Der zweite Lauf verlief erfolgreicher. Am Schluss überquerten sie als Vierte knapp hinter Tim und Sam Leferink die Zielflagge. Damit liegen Prümmer/Lebreton in der NK-Wertung auf dem dritten Rang hinter Hermans und Keuben.

Eigentlich wollte Team Prümmer das Osterwochenende noch für einige Trainingseinheiten daheim nutzen. Doch da Regen angesagt war, disponierte man um und fragte beim MSC Hänchen nach einer Startmöglichkeit für die DM am Ostermontag an. Der Club gab grünes Licht und so machte man sich auf den über 700 Kilometer langen Weg Richtung Cottbus. Für Beifahrer Lebreton ein wahrer Marathon, da er Dienstag wieder in Westfrankreich sein muss. In Hänchen treffen die deutschen Meister auf die meisten ihrer letztjährigen Hauptgegner. Spannend dürfte vor allem das Duell mit den lettischen Lielbardis-Brüdern werden. Infos zur Veranstaltung: motocross-haenchen.de.

Resultate Motocross-Gespann-WM Oss/NL:

1. Lauf: 1. J.Keuben/Rietman (NL), VMC-Zabel. 2. D.Lielbardis/B.Lielbardis (LV, WSP-Mega. 3. Wilkinson/J.Millard, (GB), WSP-AMS. 4. Wijers/van Hal (NL), WSP-Zabel. 5. Hermans/van den Bogaart (NL), WSP-AMS. 6. Prümmer/Lebreton (D/F), WSP-KTM.



2. Lauf: 1. Lielbardis. 2. Hermans, 3. T.Leferink/S.Leferink (NL), VMC-Husqvarna, 4. Prümmer, 5. Wilkinson, 6. Keuben.



NK-Stand nach 4 Läufen: 1. Hermans 88 Punkte. 2. Keuben 84. 3. Prümmer 69. 4. Leferink. 60. 5. Wijers 60. 6. Wilkinson 55. 7. Lielbardis 47. 8. Van Werven 46. 9. Vos 45. 10. Mulders 34.